Aufgabe? Für Riedes Marc Lindenberg (noch) keine Option

Von: Frank von Staden

Teilen

Viel bejubeln konnte Riedes Kapitän Marc Lindenberg in dieser Saison wahrlich noch nicht. An Aufgabe aber denkt der 31-jährige Routinier des MTV Riede aber (noch) nicht. © von Staden

Im Roulette würde der Croupier sagen: Rien ne va plus – nichts geht mehr. So sieht es derzeit auch beim MTV Riede aus, der sich vor der Saison so viel vorgenommen hatte, nun aber mit weitem Abstand – bereits neun Punkte Rückstand – vom rettenden Ufer der Fußball-Bezirksliga entfernt Tabellenletzter ist. 18 Spiele, nur zwei Siege, satte 53 Gegentore – was kann da überhaupt noch gehen? Wir sprachen mit dem Kapitän der Segelhorst-Kicker, Marc Lindenberg (31).

Das 0:4 am Wochenende in Bassen hat nicht nur bei Dir einen unüberhörbaren Wutausbruch verursacht.

Natürlich! Denn das war der absolute Tiefpunkt der Saison. Das war noch schlimmer als das bittere 2:7 gegen Hülsen. Denn ich hatte noch kurz vor dem Spiel das Gefühl, dass dieses Mal was geht, der Knoten irgendwie platzen könnte. Aber letztlich waren wir meilenweit davon entfernt, auch nur irgendetwas in Bassen zu reißen. Unsere Leistung hat mich nicht nur gefrustet, sie hat weh getan. Denn so schlecht, zumindest in der ersten Hälfte, habe ich uns alle, jeden Einzelnen, noch nie gesehen!

Dein Spielertrainer Denis Schymiczek sprach kurz nach dem Abpfiff davon, dass sich einige Spieler einfach nicht an den Matchplan gehalten hätten. Was meinte er denn damit genau?

Ich versuche es einmal so zu umschreiben: Wir Spieler sind uns in vielen Situationen einfach nicht einig. Die Abwehr denkt zu oft anders als der Angriff. Und umgedreht. So hat der Sturm gerade vor dem 0:2 und auch dem 0:3 gepresst, ohne dass das so abgesprochen war. Damit entstanden riesige Lücken, in die die Bassener stoßen konnten. Wir hatten in diesen Momenten keine Kompaktheit mehr und fingen uns so viel zu einfach die Tore!

Das Problem ist, dass es jeder bei uns irgendwie erzwingen will. Es ist ja nicht so, dass wir nicht alles dafür geben, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Heißt im Klartext: Die linke Hand weiß nicht, was die rechte vorhat?

Das Problem ist eher, dass es jeder bei uns irgendwie erzwingen will. Es ist ja nicht so, dass wir nicht alles dafür geben, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Jeder von uns haut sich voll rein. Und dann geraten die besprochenen Vorgaben irgendwie in Vergessenheit. Das macht keiner böswillig, im Gegenteil!

Also riecht es beim MTV Riede noch nicht nach Aufgabe?

Noch nicht. Das haben wir ja in Ritterhude bewiesen, als wir einen 0:3-Rückstand aufholen konnten. Da haben wir gezeigt, dass wir als Mannschaft noch intakt sind. Doch statt dann zu sagen, wir begnügen uns nach der starken Aufholjagd mit dem Punkt, der so gut für die Moral gewesen wäre, gehen wir All In, laufen wild drauflos, wollen noch den Sieg – und fangen uns stattdessen das vierte Ding. Nach dem Bassen-Spiel sieht das vielleicht nach Aufgabe aus. Aber soweit ist es noch nicht!

Ich gebe uns noch eine Chance: Gewinnen wir am Sonntag gegen Rot-Weiß Achim, ist noch alles drin für uns und wir könnten nach der Winterpause noch einmal angreifen.

Wann hört für Dich denn das Herz des MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga auf zu schlagen?

Ich gebe uns noch eine Chance: Gewinnen wir am Sonntag gegen Rot-Weiß Achim, ist noch alles drin für uns und wir könnten nach der Winterpause noch einmal angreifen.

Inwiefern? Wie soll das Deiner Meinung nach funktionieren, bei solch einem schmalen Kader?

Momentan fehlen uns Führungsspieler. Die Routiniers in unserem Team – und dazu zähle ich mich auch, sind dazu momentan nicht in der Lage. Warum auch immer. Vielleicht ist externe Hilfe, also Neuzugänge, noch ein letzter Strohhalm. Nur machen wir uns gerade ja nicht attraktiv, das ist das Problem an der ganzen Sache.

Wie nehmen eigentlich die Rieder Fans, das Dorf im Allgemeinen, die momentane Situation des Teams wahr?

Es ist tatsächlich so, dass die 1. Herren schon ein Dorfgespräch ist. Erst vor wenigen Tagen wurde ich beim Einkaufen angesprochen und musste einiges erklären. Denn die meisten verstehen einfach nicht, warum es nach den zuletzt so ordentlichen Jahren dieses Mal so völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ehrlich, das ist gar nicht einfach.

Du sagtest, nur bei einem Dreier gegen Rot-Weiß siehst Du noch Land. Und wenn Ihr nicht gewinnt?

Dann war es das! Dann müssen wir einfach akzeptieren, dass unsere Qualität in dieser Saison für diese Liga nicht ausreicht. Wichtig ist dann nur, dass der jetzige harte Kern, der aus rund 14 Spielern besteht, zusammenbleibt und weiter fest zusammenhält. Und der dann in der nächsten Saison alles daran setzen wird, um wieder zurückzukommen. Doch darüber sprechen wir nach dem Achim-Spiel. Noch glaube ich fest an uns! Denn wir können es doch.