Aufatmen beim TB Uphusen: Magouhi gibt Entwarnung

Von: Frank von Staden

„Hugo“ Magouhi. © häg

Fußball-Landesligist TB Uphusen muss nicht wie befürchtet bis zum Saisonende oder gar darüber hinaus auf seinen Stoßstürmer „Hugo“ Magouhi verzichten. Die Knieverletzung, die sich der Uphuser am Sonntag beim 1:0-Erfolg in Elstorf zuzog, entpuppte sich nicht als Kreuzbandriss.

Uphusen – Es lief die 45. Minute in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Elstorf und dem TB Uphusen, als es auf der Trainer- und Ersatzbank des Turnerbundes recht still wurde. Denn bei der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff, Uphusens Ouly Hugues Fortune Magouhi stiegt nach einer Flanke von Ferhat Tavan zum Kopfball hoch, schrie der TBU-Stürmer im Sprung kurz auf und blieb bei der Landung am Boden liegen.

„Wir haben sofort gewusst, dass da Schlimmeres passiert war. Und als sein Knie anschwoll, war die erste Vermutung Kreuzbandriss“, erinnert sich Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan noch genau an die Schrecksekunde.

Zwei Tage nach der Partie und einer genaueren Untersuchung des kräftigen Angreifers, der es bisher auf 13 Saisontore für die Blau-Weißen vom Arenkamp bringt, beim Facharzt, kam dann die Entwarnung. Tavan: „Es handelt sich zum Glück nur um eine schwere Prellung im Knie mit Einblutung, einen Kreuzbandriss schloss der Arzt aus. Aber natürlich ist die Verletzung immer noch so schwer, dass Hugo erst einmal nicht mehr einsatzbereit für uns sein wird. Läuft alles gut, könnte er allerdings bereits nach 14 Tagen wieder ins Lauftraining einsteigen. Wir werden nichts überstürzen. Doch sein Ausfall wiegt schon schwer. Denn einen wie Hugo, der vorne so gut die Bälle festmachen kann und zudem auch noch so treffsicher ist, ersetzt man nicht mal eben!“