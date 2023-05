TSV Bassen: Ein Absteiger stellt sich völlig neu auf

+ © Staden, Frank von Das neue Bassener Trainerteam, v.l.: Fabian Thiel, Kai Wessel, Headcoach Max Behrens, Mirko Lüders sowie Dennis Dede. © Staden, Frank von

Als die Uhr zwölf geschlagen hatte und der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga für den TSV Bassen feststand, steckten die Verantwortlichen nicht etwa frustriert die Köpfe in den Sand, sondern hatten zu diesem Zeitpunkt schon längst an den nötigen Stellknöpfen gedreht, um in der kommenden Saison quasi völlig runderneuert einen Re-Start zu gewährleisten. Wichtigster Punkt: In dem jungen Eigengewächs Max Behrens (29) wurde jetzt für den dann nur noch als Spieler und vor allem als sportlicher Leiter fungierenden Dennis Wiedekamp ein neuer Chefcoach gefunden, der ein sechsköpfiges Trainerteam anführen soll.

Bassen – „Wichtig ist, dass keiner glaubt, dass bei uns Untergangsstimmung herrscht. Im Gegenteil! Der TSV Bassen lebt – und wie. Wir haben bereits vor Wochen damit begonnen, die Dinge bei uns neu zu strukturieren und in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt haben wir final alle Weiche gestellt und sehen uns für die kommende Saison bestens gerüstet“, stellen da Wiedekamp und Kai Wessel, der weiterhin das Amt des Co-Trainers ausfüllen wird, klar. Wessel zur Seite werden dabei zukünftig auch Dennis Dede und Fabian Thiel als spielende Co-Trainer stehen. Und vom TSV Achim wurde in Mirko Lüders ein weiteres Gesicht mit Bassener Vergangenheit losgeeist. Wiedekamp: „Auch er wird einige Aufgaben im Trainerteam übernehmen, die wir bisher zeitlich nicht stemmen konnten oder die zu kurz kamen. Dass er sich für eine Rückkehr zu uns entschieden hat, ist natürlich top.“ 1. Herren-Spieler Thiel als auch Dennis Dede, der schon in der 2. Herren Marius Wagener als Trainer unter die Arme griff, werden den Trainer-Stab ebenfalls im Trainingsbetrieb unterstützen. Wie weiterhin auch Torwarttrainer Uwe Rechten.

In der Kaderplanung sind die Bassener ebenfalls schon jetzt sehr weit fortgeschritten, „weil wir von fast allen Spielern aus der 1. sowie 2. Herren Zusagen bekommen haben. Beide Teams werden fusionieren. Nur Claas Moeller wird uns Richtung MTV Riede verlassen, Felix Peters will wohl in die zukünftige Ü32 wechseln, die dann aus der jetzigen 3. Herren gebildet wird“, klärt Wiedekamp weiter auf. 2. Herren-Coach Marius Wagener wird dem TSV Bassen ebenfalls erhalten bleiben. In welcher Funktion ist allerdings noch offen. Wiedekamp: „Gut möglich, dass er mich im Hintergrund unterstützen wird.“

Wichtig ist Wiedekamp und Wessel, dass die Botschaft „Der TSV Bassen lebt noch“, überall ankommt. Wessel: „In den vergangenen Wochen tauchte immer wieder mal das Gerücht auf, dass wir auseinanderbrechen würden. Aber das ist nicht der Fall. Viele unserer Spieler hatten zuletzt Angebote anderer Vereine erhalten, hätten durchaus weiter in der Bezirksliga spielen können. Dass sie diese nicht angenommen haben und alles versuchen wollen, um im TSV Bassen frischen Wind wehen zu lassen, zeigt, dass es weiterhin in diesem Traditionsverein stimmt. Wir werden uns deshalb für die Zukunft auch hohe Ziele stecken. Und dass diese dann auf viele Schultern verteilt werden können, ist um so besser!“

Diesen frischen Wind, den Wessel anspricht, soll auch der junge Max Behrens weiter schüren. Für den 29-jährigen gelernten Stürmer, den viele Verletzungen in der Vergangenheit zurückwarfen, ist es übrigens die erste Trainerstation. Doch Wessel und Wiedekamp sind von Behrens überzeugt: „Max ist ein unglaublich strukturierter und zielstrebiger Junge mit sehr hohem Fachwissen, das er sich in seinen Verletzungspausen aneignen konnte. Wir haben genau den Richtigen gefunden, um den neuen Weg, den wir gehen wollen, einschlagen zu können!“