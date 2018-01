Squash-Oberligist Achim-Baden mit einer Galavorstellung

Achim/Baden - Von Kai Caspers. Auch wenn sich an der Tabellensituation nichts geändert hat, herrschte doch eitel Sonnenschein auf Seiten des Squash-Oberligisten SC Achim-Baden. Verständlich. Denn am vierten Spieltag verpassten die Gastgeber beim 2:2 gegen die Bassumer Shooting Birds und dem 3:1 gegen den SRV Oldenburg gegen die beiden Spitzenteams nur denkbar knapp die maximale Ausbeute.

Kein Wunder, dass SC-Kapitän Tim Jäger dann auch nicht mit Lob sparte. „Im Vorfeld wäre ich schon mit zwei Punkten zufrieden gewesen. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir definitiv mit allen Teams der Liga mithalten können. Natürlich hätten wir auch gegen Bassum gewinnen können, aber wir wollen uns nicht beklagen“, verwies Jäger in erster Linie auf das Spiel von Katharina Hinrichs gegen Tiemann. Hatte die Badenerin zunächst einen 0:2-Rückstand egalisiert, schien Hinrichs beim 9:4 im fünften Satz endgültig auf die Siegerstraße eingebogen. „Dann habe ich aber den Faden verloren und den nötigen Druck vermissen lassen. Dafür bin ich dann bestraft worden“, schüttelte Hinrichs in Anbetracht des 10:12 nur noch den Kopf.

Zuvor hatte Ulf Mettchen die Gastgeber dank einer Energieleistung gegen den Ex-Badener Florian Becker durch ein 11:9 im fünften Satz mit 1:0 in Führung gebracht. Nachdem Jäger gegen Weiler beim 11:4, 11:4, 11:5. Nichts hatte anbrennen lassen, lag es nun an Florian Schiffczyk den Gesamtsieg perfekt zu machen. Und Badens Spitzenspieler legte einen guten Start hin, ehe er nach dem 11:8, 6:11, 11:4, 5:1 von seiner Linie abwich und sich noch mit 8:11, 3:11 zum 2:2-Endstand geschlagen geben musste.

Gegen Oldenburg gerieten die Badener zunächst ins Hintertreffen, da Steffen Rohdes gute Leistung gegen Schmid nicht belohnt wurde – 1:3. Im Anschluss ließen Mettchen, Jäger und Schiffczyk jedoch nichts anbrennen und gewannen jeweils deutlich in drei Sätzen zum 3:1-Endstand. „Wir haben zwar keinen Platz gutgemacht, doch dafür ist in der Spitze alles ganz eng zusammengerückt. Daher ist selbst der Titel noch möglich“, so Jäger.

SC Achim-Baden - Bassumer Shooting Birds 2:2. Mettchen - Becker 5:11, 5:11, 11:3, 11:4, 11:9, Hinrichs - Tiemann 9:11, 14:16, 11:8, 11:7, 10:12, Jäger - Weiler 11:4, 11:4, 11:5, Schiffczyk - Kreutzträger 11:8, 6:11, 11:4, 8:11, 3:11.

SC Achim-Baden - SRV Oldenburg 3:1. Rohde - Schmid 12:10, 14:16, 9:11, 5:11, Mettchen - Schmitz 11:4, 11:1, 11:6, Jäger - Folkerts 11:5, 11:3, 11:5, Schiffczyk - Folkerts 11:7, 11:8, 11:3. J kc