TSV Daverden: Auch Ole Fastenau kehrt zurück

Von: Björn Lakemann

Kehrt in den Kader zurück: Ole Fastenau. © häg

Das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Unter diesem Motto steht die Partie des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen (Sbd., 18 Uhr).

Daverden – „Wir müssen extrem fokussiert auftreten und sind gut damit beraten, wenn wir uns in erster Linie auf die eigenen Stärken konzentrieren“, verdeutlicht Daverdens Trainer Christoph Schweitzer. Der klare 37:27-Erfolg am Dienstag gegen die Eickener SpVG war nach den beiden Niederlage zum Auftakt Balsam für die grün-weiße Seele und soll der Startschuss in eine erfolgreiche Restsaison gewesen sein. Das passt es bestens ins Konzept, dass bis auf den verletzten Jannes Mahlmann alle Mann zur Verfügung stehen. Denn auch der zuletzt beruflich verhinderte Ole Fastenau kehrt in den Kader zurück, sodass Schweitzer die Qual der Wahl hat.

Der Gang zur HSG – er wird jedoch alles andere als einfach. Denn der Oberliga-Absteiger steht nach knappen Pleiten gegen den TV Schiffdorf, HSG Seevetal-Ashausen sowie dem VfL Fredenbeck II überraschend schon unter Zugzwang, wollen sich die „Schwäne“ nicht frühzeitig im Tabellenkeller festsetzen. Doch in Seevetal und Fredenbeck gab es auch für Daverden nichts zu holen. bjl