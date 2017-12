Auch Frithjof Rathjen schließt sich TBU an

Bremer „Fußballer des Jahres“ kommt vom BSV

+ Frithjof Rathjen

Uphusen - Jetzt geht es wahrlich Schlag auf Schlag beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen, der sich so langsam als Auffangbecken von abwanderungswilligen Spielern des auseinanderbrechenden Bremer SV entwickelt. So gab am Freitag nach Ole Laabs und Sebastian Kurkiewicz (wir berichteten) nun auch Defensiv-Spezi Frithjof Rathjen seine sofortige Zusage.