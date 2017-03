SG: Auch Fastenau und Zysk hängen Jahr dran

Achim/Baden - So langsam bekommt der Kader der SG Achim/Baden für die nächste Saison erste Konturen. Nach Dennis Summa haben am Mittwoch auch Steffen Fastenau und Michele Zysk dem Handball-Oberligisten ihre Zusage gegeben.

„Wir sind froh, dass beide bleiben“, sagte Cord Katz. Der Teammanager attestiert den ehemaligen Morsumern, dass „sie einen deutlichen Schritt in ihrer Entwicklung getan haben.“

Sowohl der Rückraumspieler Fastenau, der 2017/2018 in seine dritte Saison bei der SG Achim/Baden geht, als auch Linksaußen Zysk, der im vergangenen Sommer die Weserseite gewechselt hatte, seien in den Trainingseinheiten und in den Spielen immer engagiert bei der Sache. „Die Zusagen zeigen, dass wir uns mit dem Konzept, vermehrt auf hiesige Talente zu bauen, auf dem richtigen Weg befinden“, freut sich Katz.

vde