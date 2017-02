„Sporttotal“ überträgt Spiele der Regionalliga und Oberliga live

Diese Kamera hat es in sich.

Uphusen - Was lange eine Vision war, wird jetzt Wirklichkeit: Spiele der Fußball-Regionalliga Nord und Oberliga Niedersachsen gibt’s zur bevorstehenden Rückrunde der Saison 2016/2017 live im Internet zu sehen. In beiden Ligen startet eine vielversprechende Pilotphase.

„Wir wollen unseren höherklassigen Amateurvereinen mit diesem freiwilligen Livestream-Angebot eine Möglichkeit bieten, zusätzlich Imagewerbung zu betreiben und medial noch stärker vertreten zu sein“, sagt Karl Rothmund, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). „Nach der halbjährlichen Testphase wissen wir, ob die Idee funktioniert und auf die Zustimmung der Vereine trifft.“ Das Echo ist bisher positiv. Nahezu alle Vereine haben ihr Interesse bekundet. Natürlich auch Oberligist TB Uphusen. Den Klubs entstehen während der Testphase keine Kosten, die Teilnahme ist freiwillig.

„Vom Livestream dieser Spiele versprechen wir uns eine Aufwertung“

Dem Zuschauer werden nach der Testphase zwei Versionen von sporttotal.tv zur Verfügung stehen: Eine werbefinanzierte kostenfreie Basisversion sowie eine bezahlpflichtige, aber werbefreie Premium-Version. Eine gleichnamige App für iOS und Android steht für den Nutzer ab sofort kostenfrei zum Download bereit. Zudem wird der DFB das Portal in seine Amateurfußball-Plattform fussball.de einbinden.

Gezeigt werden zum Start die Heimspiele des SV Meppen gegen den BSV SW Rehden (Samstag, 4. Februar, 16 Uhr) sowie der SV Drochtersen/Assel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr). Im Januar sagte der BSV-Vorstand Michael Weinberg zu der Idee: „Mit Blick auf das nur noch bis 31. Januar geöffnete Transferfenster haben wir im Moment anderes zu tun.“

Nach der Pilotphase wird entschieden, ob die Technologie in weiteren Ligen und Spielklassen zum Einsatz kommt.

„Dies ist ein gleichsam faszinierendes wie innovatives Projekt. In der Pilotphase überprüfen wir, ob dieses Kamerasystem im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Perspektive für den Amateurfußball bietet“, sagt Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure. „Besonders die jugendlichen Fußballerinnen und Fußballer kommunizieren über die sozialen Netzwerke. Sie können dann auch Bewegtbild-Segmente von Spielen ihrer eigenen Mannschaft und ihres Heimatvereins posten und teilen. Vom Livestream dieser Spiele versprechen wir uns eine zusätzliche Aufwertung. Jeder sieht dann, wie attraktiv Amateurfußball sein kann.“

„Wir wollen damit auch im Amateursport eine qualitativ hochwertige, effiziente und kostengünstige Produktion ermöglichen. Gleichzeitig verbinden wir diese Idee mit wesentlich mehr Optionen für Fans, die damit den Partien live oder on demand weitaus individueller und flexibler folgen können als im klassischen linearen TV“, erklärt ein Mitbetreiber.

Herzstück: 180-Grad-Kamera-Technologie

Das Herzstück von sporttotal.tv ist eine bisher einzigartige 180-Grad-Kamera-Technologie. In einem 30 Zentimeter hohen sowie 15 Zentimeter breiten Kasten sind vier Kameras eingefasst, die sich das Spielfeld zusammen aufteilen. Die Kamera wird idealerweise auf Höhe der Mittellinie an einem Lichtmasten oder unter dem Stadiondach angebracht. Sie muss lediglich angeschaltet werden – die Technik ist vollautomatisiert und funktioniert ohne weitere Bedienung. Die Kameras sind wetterbeständig und übertragen das Bild in HD-Qualität. Horizontal wird ein Sichtbereich von 180 Grad, vertikal ein Sichtbereich von 60 Grad abgebildet. Die Breite der Übertragungszone beträgt maximal 165 Meter. Nötig sind neben der Kamera aus Vereinssicht nur noch Strom und eine schnelle Internetverbindung.

Die herausragende Innovation der Kamera ist ihre Software, die in der Lage ist, dem Spielgeschehen vollautomatisiert zu folgen – ohne einen Chip im Ball oder am Körper und Trikot eines Spielers. Das System, das aus israelischer Sicherheitstechnik hervorgeht, verfolgt stattdessen die Bewegung des Balls und analysiert das Schwarmverhalten der Spieler.

Die App für mobile Endgeräte heißt Sporttotal.