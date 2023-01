Au Backe! TSV Daverden kassiert 27:36

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Bester einer schwachen Daverdener Mannschaft: Lars Koröde agierte beim 27:36 in Eicken sowohl in Abwehr als auch in Angriff recht solide. Archiv © Hägermann

Es bleibt dabei: Handball-Verbandsligist TSV Daverden ist ein gern gesehener Gast. Auch bei der Eickener SpVg kassierte die Schweitzer-Sieben mit dem 27:36 (11:17) eine herbe Niederlage und rutscht auf einen Abstiegsplatz.

Daverden – „Wir sind mitten drin im Strudel, davor dürfen wir die Augen nicht verschließen“, macht Coach Christoph Schweitzer die Situation klar.

Er hatte 60 Minuten gesehen, die meist von haarsträubenden Patzern durchsetzt waren. „Fangfehler, Passfehler – im Aufbau haben wir ungeheuer schlecht gespielt. So langsam reicht es nicht mehr, uns zu sagen, dass wir zu Hause toll sind und es auswärts an der Backe liegt. Wir müssen endlich eine Konstanz in die Leistungen bringen“, haderte Schweitzer erneut mit dem Auftritt in der Fremde: „Die Schonfrist ist vorbei. Wir haben keine Grünschnäbel in der Mannschaft, die meisten verfügen ja über Verbandsliga-Erfahrung.“

Viel zu viele Fehler im Aufbau

Bis zum 7:7 (15.) hielten die Daverdener das Match ausgeglichen, danach bestimmte der keineswegs als Übermannschaft auftretende Gastgeber das Geschehen. So lag die Schweitzer-Truppe dann schon zur Pause beim 11:17 deftig im Rückstand. „Wir haben das Vorgenommene nicht umgesetzt, waren zu unkonzentriert“, machte der Coach die Misere im Angriff aus. In der Abwehr, die in der 6:0-Formation begann, hatten die Grün-Weißen den Haupttorschützen Michael Brack mit seinen Stemmwürfen einigermaßen im Griff. Gegen den von links einrückenden Nils Sundermann fanden sie indes keine Mittel.

Als die Daverdener dann in der 47. Minute mit 15 Treffern in Rückstand lagen (15:30), ging endlich ein Ruck durchs Team. Fortan wurde Tempo gemacht und die Pleite mit 27:36 noch halbwegs im Rahmen gehalten. Schweitzer: „Das ist noch das Positive. Und wichtig nun, dass wir im Notfall im direkten Vergleich um ein Tor besser sind.“

Lars Koröde der beste Daverdener

Lobend erwähnen mochte der Übungsleiter in erster Linie Lars Koröde, der sowohl in Abwehr als auch im Angriff solide agierte: „Er setzt die guten Leistungen der vorangegangenen Spiele fort.“ Auch der 18-jährige Maximilian Fromm, der nach langer Fieber-Erkrankung das erste Mal wieder gefordert war, haute sich mächtig rein und leistete sich nach Koröde die wenigsten Fehler. Boyke Wilkens konnte ebenso überzeugen.

Tore: Wilkens (7), Fromm (5), Gätjen (1), Klimach (2), Koröde (9/3), Wünsch (2), M. Emigholz (1).