Ars Nova: Klassenerhalt in 2. Bundesliga ist fast perfekt

Teilen

Ein weiteres Mal den Sieg im kleinen Finale ertanzt: Das A-Team der Ars Nova steht nach dem Turnier in Bremen kurz vor dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Latein. © Sabrina Haack

Der Klassenerhalt für das A-Team der Ars Nova in der 2. Bundesliga Nord Latein ist auch in dieser Saison so gut wie sicher: Beim Turnier in Bremen gelang den Verdenern abermals der Sieg im kleinen Finale.

Verden – Zu Saisonbeginn war klar gewesen, dass die Mannschaft mit nur sechs Paaren auf der Fläche einen großen Nachteil gegenüber der Konkurrenz haben würde. Dennoch wollte sich das Team davon nicht beeindrucken lassen und trotz dieses Mankos den Klassenerhalt erreichen.

Entsprechend wurde auch die Choreografie gestaltet, sowohl die Bildentwicklungen als auch das Schrittmaterial waren also auf die vorhandenen sechs Paare ausgelegt, sodass optisch keine Lücken auf dem Parkett entstanden. Dennoch war es schwierig, die zwei „fehlenden“ Paare optisch nicht zu vermissen, denn eine Fläche mit acht Paaren ist einfach voller. Aktionen und auch Synchronität wirken dann voluminöser und beeindrucken auch mehr.

Ergebnis vom Turnier in Bremen 1. Grün-Gold-Club Bremen B 1 2 1 2 1 2. Blau-Weiss Buchholz B 2 1 2 1 2 3. TSC Blau-Gold Nienburg A 3 3 3 4 3 4. 1. TSZ i. TK z. Hannover A 5 4 4 3 5 5. Hannover 96 Tanzen A 4 5 5 5 4 6. Team Ars Nova Verden A 6 6 6 7 7 7. 1. TSC Verden A 7 7 6 6 6

Zudem schlichen sich auch immer wieder Fehler ein, die dazu beitrugen, dass es nicht für mehr als das kleine Finale reichen sollte. So auch in Bremen, wo die Allerstädter dieses kleine Finale mit der Wertung 6 6 6 7 7 gewannen. In der Gesamttabelle liegt Ars Nova nun vier Punkte vor dem 1. TSC Verden, der Klassenerhalt ist der A-Mannschaft damit nur noch rechnerisch zu nehmen.

Zum Saisonabschluss geht es dann erst am 25. März in den hohen Norden nach Kiel. Dorthin hat das 1. Latein Team Kiel noch einmal alle Nord-Ligen zum Finale geladen. Wen die Neugier gepackt hat, der ist jederzeit herzlich willkommen, mal in die Welt des Tanzsports hineinzuschnuppern, ein Kontakt ist über Instagram, Facebook oder E-Mail: teamarsnova@gmx.de möglich.