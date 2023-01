2. Bundesliga: Ars Nova aus Verden gewinnt zum Auftakt das kleine Finale

Am Ende gab es doch noch Grund zur Freude: Team Ars Nova aus Verden gewann zum Auftakt der 2. Bundesliga Latein in Buchholz nach einer Steigerung gegenüber der Vorrunde das kleine Finale. © Emma Landwehr

Der Start verlief nicht optimal – lässt aber auf eine Steigerung hoffen: In der 2. Bundesliga Nord Latein verpasste das Team Ars Nova in Buchholz zwar das große Finale, ertanzte sich jedoch im kleinen Finale den Sieg. Die Verdener belegen in der Gesamtwertung den sechsten Rang.

Verden – Mit diesem Schwung will sich das A-Team von Kapitänin Julia Mindermann am Sonnabend in Nienburg noch einmal verbessern und weiter das Ziel abermaliger Klassenerhalt verfolgen.

Sowohl im Trainer- als auch im Tänzer-Team hatte es trotz des erfolgreichen Abschneidens in der Vorsaison große Veränderungen gegeben. Auf dem Trainerstuhl nimmt erstmals Christoph Zimmer Platz. Im vergangenen Jahr stand er noch tanzend auf der Fläche, hatte aber bereits mehrere Jahre Erfahrung als Formationstrainer im Nachwuchsbereich gesammelt, sodass er das Trainerteam verstärkt. Komplettiert wird es weiter von Imke Teuchert und Iris Osterkamp.

Christoph Zimmer jetzt im Trainerteam

Bewegungen gab es auch bei den Aktiven auf der Fläche. Nach dem abrupten Ende der Vorsaison – das letzte Turnier musste krankheits- und verletzungsbedingt abgesagt werden – hatten sich einige Tänzern aus verschiedenen Gründen in den Ruhestand verabschiedet. Trotz einiger Comebacks, Neuzugängen und Nachwuchs aus eigenen Reihen konnten nicht alle Lücken gefüllt werden. Die Mannschaft ging erstmals von vornherein nur mit sechs Paaren in die Saison – eine Formation hat mindestens sechs und höchstens acht Paare in der Startaufstellung.

Steigerung nach nervöser Vorrunde

Dennoch wollte sich das Team um Kapitän Markus Lehmann nicht verstecken. Das neue Konzept „Late Night Devil“, wieder aus der Hand von Christoph Zimmer in Zusammenarbeit mit der Elbru P.A. und Julia Mindermann, lädt zum Spaßhaben und Mitklatschen ein – das wollten die Tänzer auf der Fläche zeigen. In gut gefüllter Buchholzer Halle machte dann aber doch auch bei einigen erfahrenen Tänzern die Nervosität einen Strich durch die Rechnung. Schon die Stellprobe verlief unruhig, das Team fand nicht in seinen souveränen Rhythmus. Das setzte sich auch bis in die Vorrunde durch, sodass sich das A-Team nur für das kleine Finale qualifizierte.

In der zweiten Runde legte sich die Nervosität indes deutlich, es folgte eine geschlossene, begeisternde Mannschaftsleistung. Trotz des Nachteils, mit nur sechs Paaren auf der Fläche zu stehen, sicherte sich das Team Ars Nova A-Team den Sieg im kleinen Finale.

Gesamtergebnis des Auftaktturniers 1. Blau-Weiß Buchholz B, 1-1-2-1-1; 2. Grün-Gold-Club Bremen B, 2-3-1-3-2; 3. TSC Blau-Gold Nienburg A, 3-4-3-5-4; 4. 1. TSZ im TK zu Hannover A, 5-5-4-2-3; 5. Hannover 96 Tanzen A, 4-2-5-4-5; 6. Team Ars Nova Verden A, 6-7-6-6-7; 7. 1. TSC Verden A, 7-6-7-7-6.