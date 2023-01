2. Bundesliga: Ars Nova gewinnt wieder das kleine Finale

Teilen

Tanzten sich mit dem A-Team der Ars Nova in der 2. Bundesliga erneut zum Sieg im kleinen Finale: Cedric Bender und Michelle Razbin. © Angelina Thranow

Wieder das kleine Finale gewonnen – wieder auf den sechsten Gesamtrang getanzt: Das A-Team der Ars Nova aus Verden bestätigte beim zweiten Turnier der 2. Bundesliga Nord Latein in Nienburg die Leistung vom Start in Buchholz.

Verden – Da der TSC Blau-Gold Nienburg auch den Saisonauftakt der 2. Bundesliga Nord Standard ausrichtete, stand den Mannschaften an der Weser ein langer Turniertag bevor, der erst abends mit der gemeinsamen Siegerehrung endete. Das A-Team der Ars Nova hatte sich vorgenommen, seine Leistung der Vorwoche zu bestätigen, auszubauen und damit dem Klassenerhalt näher zu kommen.

In der Vorrunde konnten die Tänzerinnen und Tänzer aber noch nicht ihre Souveränität abrufen, sodass es hier einige kleine Fehler gab. Auch ein Beinahe-Sturz in einem der sogenannten Highlights führte dazu, dass sich das Team erneut im kleinen Finale wiederfand.

Wie schon in Buchholz fand Ars Nova in der zweiten Runde wieder deutlich besser in den Durchgang und konnte einige Fehler abstellen, sodass eine deutliche Steigerung zum Sieg im kleinen Finale und damit in der Endabrechnung erneut zu Platz sechs führte.

Einzelpaare jetzt um Niedersachsenpokal

Nach nun drei Wochenenden mit Generalprobe und Turnieren steht nun eine kleine Formationspause an. Neben dem regulären Trainingsbetrieb steigt am kommenden Sonnabend in Barsinghausen der 21. Niedersachenpokal, bei dem die Einzelpaare wieder aktiv sein werden. Eine Woche später, am 4. Februar, geht es dann weiter mit dem Halbzeitvergleich bei Hannover 96 Tanzen in Alfeld.

2. Bundesliga Latein Das Gesamtergebnis des zweiten Turniers in Nienburg: 1. Blau-Weiss Buchholz B, 1-1-2-3-1; 2. Grün-Gold-Club Bremen B, 2-2-1-1-3; 3. TSC Blau-Gold Nienburg A, 3-3-3-2-2; 4. 1. TSZ im TK zu Hannover A, 5-5-4-4-4; 5. Hannover 96 Tanzen A, 4-4-5-5-5; 6. Team Ars Nova Verden A, 7-6-7-6-6; 7. 1. TSC Verden A, 6-7-6-7-7

Wen das Tanzfieber schon jetzt packt, ist herzlich willkommen, sich ein Training der Lateinformationstänzer anzusehen. Interessierte können sich jederzeit über Instagram, Facebook oder E-Mail: teamarsnova@gmx.de melden.