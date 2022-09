TV Oyten: Arne Fichtner mit weißer Weste – 9:7

Von: Björn Drinkmann

Vier Punkte gesammelt: Arne Fichtner überzeugte beim Oytener 9:7-Coup in Ritterhude. Archiv © Westermann

Dem TV Oyten gelang am zweiten Spieltag der TT-Bezirksoberliga der erste Paukenschlag: Beim leicht favorisierten Landesliga-Absteiger TuSG Ritterhude erkämpfte sich das Team um Kapitän Oliver Helming in knapp vier Stunden einen 9:7-Erfolg.

Oyten –In den Eingangsdoppeln ging es noch nicht gut los. Oliver Helming und Bastian Helming waren gegen Binder/Weiland chancenlos, Thomas Gebbert und Christian Gnauck verspielten eine 2:0-Satzführung gegen Krückemeier/Rogowski. Den kompletten Fehlstart wehrten Franz König und Arne Fichtner mit ihrem Viersatzerfolg über die Routiniers Mühlmann/Dohrmann ab – 1:2.

Ritterhudes langjähriger Spitzenspieler Andre Binder war von Franz König nicht zu bezwingen (5:11, 5:11, 12:10, 11:13). Dafür hatte Oliver Helming mit Ritterhudes Mühlmann gar keine Probleme. In einer starken Verfassung präsentierte sich Gebbert, der Dohrmann knapp im fünften Satz Dohrmann schlug. Dank Fichtners Sieg über Krückemeier gingen die Oytener erstmals in Führung – 4:3. Die Freude wehrte aber nur kurz, da Rene Rogowski für Talent Bastian Helming noch eine Nummer zu groß war und Christian Gnauck gegen Ritterhudes Youngster Mads Weiland unterlag – 4:5.

Oliver Helming legt Gala im Einzel-Hit hin

Im Duell der Spitzenspieler deklassierte Oliver Helming Binder in einer beeindruckenden Art und Weise. Gerade mal 15 Punkte in drei Sätzen gewährte Helming seinem Kontrahenten. König und Gebbert mit ihren knappen Fünfsatzerfolgen über Mühlmann und Krückemeier sowie Fichtner mit seinem Erfolg über Dohrmann zum 8:5 führten die Oytener auf die Siegerstraße.

Allerdings war im unteren Paarkreuz an diesem Tag nichts zu holen. Gnauck fand in Rogowski seinen Meister, im Duell der Talente war Weiland der etwas reifere, der sich mit 3:1 gegen Bastian Helming behauptete. Somit musste die Entscheidung im Abschlussdoppel fallen, in dem König und Fichtner beim 11:3, 11:5, 13:11 nur im dritten Satz Probleme hatten.

„Ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Wir wollen nun den Schwung mitnehmen und unbedingt auch im Heimspiel am 23. 9. gegen Buxtehude punkten,“ so Teamsprecher Nico Schwarz.