Antonino verlässt FC

24-Jähriger geht zu Hannover 96

+ Antonino Sansone verlässt den FC Verden 04 Foto: Wächter

Verden – Nach dem erreichten Klassenerhalt zieht es Antonino Sansone weiter und er macht den nächsten Schritt in seiner Laufbahn. Der 24-jährige A-Lizenzinhaber übernimmt den Co-Trainerposten bei den U14-Junioren von Hannover 96. Der in Wunstorf wohnende Sansone steht dabei Chef-Trainer Nico Mavridis zur Seite, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten beim JFV Calenberger Land kennt. „Mittelfristig möchte ich, sofern sich die Möglichkeit ergibt, gerne auch im Jugendbereich, wieder als Cheftrainer arbeiten“, soll es für den ehrgeizigen Sansone gerne noch weiter hinauf gehen. „Doch zunächst möchte ich erst einmal Erfahrungen auf diesem höheren Niveau sammeln“, steht für den gebürtigen Italiener bei Zeiten auch der Erwerb des Fußball-Lehrers noch auf dem Programm. „Auf jeden Fall freue ich mich auf diese neue Aufgabe. Zumal es definitiv eine große Chance für mich ist, dass ich für so einen renommierten und prominenten Verein arbeiten kann“, verabschiedet sich der sympathische Antonino Sansone mit gewohnt leisen Worten von seiner bisherigen Wirkungsstätte aus Verden. dre