TSV Morsum will in der Handball-Landesliga den ersten Heimsieg in 2017

Verden - Im vierten Heimspiel des Jahres 2017 peilt Handball-Landesligist TSV Morsum endlich den ersten Erfolg an. Beim Duell des TV Oyten III gegen den Tabellenletzten HSG Schwanewede/Neuenkirchen ist die Favoritenrolle indes klar verteilt.

TSV Morsum - SG HC Bremen/Hastedt (Anwurf, So., 16.30 Uhr). „Das Spannendste an der Geschichte ist, dass wir von den bisherigen drei Heimspielen noch keines gewonnen haben. Das wollen wir jetzt nachholen“, gibt sich TSV-Übungsleiter Martin Eschkötter optimistisch. Allerdings sei der Tabellenzehnte aus der Hansestadt mit Vorsicht zu genießen. Die Gäste hatten den Tabellendritten bei der 21:24-Niederlage im Hinspiel richtig gefordert. Im Morsumer Gehäuse steht Antje Wilkens aus der Reserve für die verhinderte Maja Selmikat. Auf der Spielfläche muss Eschkötter die Aktivposten Alina Wollering sowie Lisa Gagelmann (beide privat verhindert) ersetzen. „Bisher haben wir unser Publikum nicht eben verwöhnt in diesem Jahr. Doch jetzt wollen wir unsere Favoritenrolle bestätigen und nicht straucheln wie gegen Delmenhorst.“

TV Oyten III - HSG Schwanewede/Neuenkirchen (So., 17 Uhr). Nicht nur wegen des klaren Hinspielerfolges (41:29) will sich die mittlerweile gut eingespielte Oytener Drittvertretung im Heimspiel gegen die Schwäne nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. „Wenn es uns gelingt, die Aktivposten der Gäste in den Griff zu bekommen, ist mir nicht bange.

Vermeintlich leichte Aufgabe für TV Oyten III

Allerdings sollten wir nicht den Fehler machen, den Tabellenletzten zu unterschätzen“, hebt Oytens Spielertrainerin Eva Schmidt warnend den Zeigefinger. Unter der Woche meldeten sich einige von Oytens Handballerinnen krank, doch Schmidt geht davon aus mit voller Kapelle antreten zu dürfen. Bei einem Erfolg hätte das Team des Trainerduos Schmidt/Petrolli seine Bilanz auf 5:1 Punkte erhöht und endlich wieder ein positves Punktekonto.

bjl