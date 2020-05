„Annullierung wäre inakzeptabel“

NFV-Variante drei für Etelsens Coels und Fischerhudes Kallhardt keine Option

+ Etelsens Fußball-Boss Alexander Coels zeigt sich schon sehr überrascht, dass der NFV weiterhin eine Saison-Annullierung als auch eine Saisonfortsetzung in Betracht zieht – und bringt das auch deutlich zum Ausdruck. Foto: von Staden

Etelsen/Fischerhude - Von Frank Von Staden. Ja, überrascht waren beide schon, als sie am Dienstag die vier vom Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) vorgestellten Varianten lasen, die da am kommenden Sonnabend Niedersachsens Vereinen von oberster Stelle in einem „Corona-Webinar“ mit späterer Frage- und Antwortstunde vorgestellt werden sollen. Denn zwei von diesen sind für Etelsens Fußball-Boss Alexander Coels als auch für seinen Fischerhuder Pendant Julian Kallhardt keine Option. Coels: „Eine Annullierung der Saison ist für mich absolut inakzeptabel. Davon will ich gar nichts wissen!“ Und Kallhardt sagt: „Wir ziehen weder die Annullierung noch die Fortsetzung der Saison in Betracht, da diese beiden Varianten doch eigentlich schon längst vom Tisch gewischt wurden.“