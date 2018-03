Annika Ebell führt Morsum zum 27:25

Verden - Nach dem 27:25-Erfolg bei der HSG Bruchhausen-Vilsen ist dem TSV Morsum II die Meisterschaft in der Handball-Regionsoberliga der Frauen kaum noch zu nehmen.

HSG Verden-Aller – HSG Cluvenhagen/Langwedel 18:31 (10:13). „In der ersten Hälfte haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach der Pause war davon nichts mehr zu sehen“, stellte Aller-Coach Timo Lütje enttäuscht fest. In der ersten Halbzeit stand es nach zwölf Minuten 6:6. Bis zur Halbzeit ging die favorisierte HSG mit 13:10 in Führung, ohne dabei überzeugen zu können. In der zweiten Halbzeit gaben die Gäste um Trainerin Svenja Vast aber richtig Gas und spätestens nach dem 22:12 (40.) durch Ann-Katrin Davids war die Vorentscheidung gefallen.

TuS Rotenburg II – HSG Verden-Aller II 17:24 (9:8). Die HSG Verden-Aller II kam erneut schwer in Tritt – 4:8 (20.). Bis zur Pause verkürzte das Team von Trainer Niklas Bodenstab aber auf 8:9. Nach dem Wechsel gab Verden-Aller richtig Gas und sorgte schon bis zur 40. Minute (16:11) für klare Verhältnisse. Am Ende hieß es 24:17 für die HSG Verden-Aller II, bei der nach langer Pause Nadine Schröder ein sehr gutes Comeback gab und auf Anhieb drei Tore erzielte. Eine klasse Leistung bot wieder einmal Torhüterin Maja Erasmie.

HSG Phoenix II – TSV Intschede II 34:17 (16:10). Da die erste Mannschaft zeitgleich in Habenhausen antreten musste, konnte Intschedes Reserve nur ein Rumpfteam aufbieten, das sich 20 Minuten lang sehr gut hielt. Zu diesem Zeitpunkt hieß es 8:8. Danach aber bestimmte die HSG immer mehr das Spielgeschehen und ging bis fünf Minuten vor der Pause mit 13:9 in Führung. Nach dem Wechsel war von Intschede nicht mehr viel zu sehen. Trainer Jannik Sievers fehlten die Alternativen auf der Bank, sodass die HSG leichtes Spiel hatte. Stärkste Spielerin bei den Gästen war die zehnfache Torschützin Natascha Lukovac.

HSG Bruchhausen-Vilsen – TSV Morsum II 25:27 (16:13). Für den Tabellenführer aus Morsum war es ein hartes Stück Arbeit. Die Gäste wurden von Nele Katz für den verhinderten Marco Behrmann gecoacht. Von Beginn an lag Bruchhausen-Vilsen in Führung – 11:7 (20.). Nach dem Wechsel baute die HSG zunächst die Führung auf 17:13 (33.) und später auf 19:15 (40.) aus, doch nach 50 Minuten gelang der bärenstarken Annika Ebell das 22:22. Kurze Zeit später war es erneut Annika Ebell, die Morsum per Siebenmeter mit 23:22 in Führung brachte. In der Schlussphase hatten die Gäste etwas mehr zuzusetzen und gewann mit 27:25.

TSV Daverden – HSG Stuhr 25:16 (13:6). Daverden war gegen den Tabellenvorletzten aus Stuhr vom Anpfiff an das dominierende Team und lag nach 15 Minuten und dem Tor von Marieke Meinke mit 8:5 in Führung. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf 13:6 ausgebaut, weil die HSG gegen das schnelle Daverdener Spiel keine geeigneten Mittel fand. Nach 35 Minuten und dem Treffer von Jana Schmincke lag Daverden sogar mit zehn Toren (17:7) vorn. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt sogar noch höher führen müssen“, meinte Trainer Karsten Voigt, der das Auslassen von hochkarätigen Chancen bemängelte. In der letzten Viertelstunde wechselte Voigt sehr viel, wodurch die Führung kaum noch anwuchs. Schließlich feierte Daverden einen klaren 25:16-Sieg, wodurch der vierte Tabellenplatz gefestigt wurde. Erfolgreichste Daverdener Torschützin war Jana Schmincke mit sieben Treffern.

jho