JH MoIn: Anneli Friemel erhält Sonderlob beim 33:27

Teilen

Entzog sich oft der engen Deckung: Janne Jacobsen erzielte beim 33:27-Sieg zehn Treffer für JH MoIn. © Albrecht

Im Heimspiel der Handball-Landesliga bezwang die weibliche A-Jugend von JH MoIn Wesermarsch die HG Bremerhaven mit 33:27 (14:13) und belegt nach sechs Pflichtspielen den fünften Tabellenplatz.

Morsum/Intschede – In der ersten Hälfte lief es noch rund. Die knappe Pausenführung wurde erst durch in den letzten beiden Minuten vor dem Seitenwechsel rausgeworfen. Bis dahin gab es wiederholt einen Einstand. Vornehmlich die Abwehr stand nicht gut. „Wir haben die Gäste unterschätzt“, sagte Trainerin Maren Jacobsen. In der Kabine gab es dann eine klare Ansage für den zweiten Durchgang.

Janne Jacobsen trifft zehnfach

Die zeigte dann in den zweiten 30 Minuten Wirkung. Trotz Manndeckung gegen Janne Jacobsen, die zehn Treffer erzielte, setzte sich Morsum kontinuierlich ab. Hierfür waren die Außen hauptsächlich verantwortlich. Anneli Friemel, die auf Linksaußen spielte, bekam von der Trainerin hierfür ein Sonderlob. Sie trug acht Toren zum Sieg bei.

Tore JH MoIn: Anneli Friemel (8), Janne Jacobsen (10), Lotta Rode (4), Merle Osmers (4), Mette Daneke (2), Eva Schlebusch (1), Mareike Hachmeister (4). bos