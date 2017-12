Anna Lefers fischt drei DM-Titel aus dem Wasser

Achim - Überaus erfolgreich verliefen die 8. Deutschen Kurzbahn Masters Meisterschaften im Bremer Unibad für die Schwimmer des TSV Achim. Gleich dreimal stand die 20-jährige Anna Lefers ganz oben auf dem Treppchen. Aber auch „Altmeisterin“ Sabine Morche-Bloch sicherte sich in der Altersklasse 65 einen Titel. Grund zur Freude hatte nach dem guten Abschneiden seiner Aktiven auch Peter Wiese. Der Achimer Trainer, der für den Bremischen SV in der AK 55 gestartet ist, staubte gleich fünf Medaillen ab.

Auch wenn Anna Lefers ihren Trainingsaufwand leicht gedrosselt hat, stand sie in Bremen dreimal ganz oben auf dem Podest. Ihren ersten Titel sicherte sie sich über 50 Meter Schmetterling und wurde damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Ihre Zeit von 0:28:75 Minuten bedeutete zudem einen neuen Vereinsrekord.

„Diese Disziplin ist mein klarer Favorit. Zudem hat die Vorbereitung gestimmt“, hatte sie ein Lob für Trainer Peter Wiese parat. Auch über die 50 Meter Freistil hatte Lefers die beste Zeit vor den Titelkämpfen zu Buche stehen und bestätigte diese in 27,25 Sekunden mit dem zweiten Titel. Ihren dritten Triumph landete sie über die 50 Meter Rücken in 31:34 Sekunden.

Auch Sabine Morche-Bloch erfolgreich

Zudem gewann sie Bronze an der Seite von Lena-Karolin Wiese, Nicholas Tilosen und Yannis Wiese über die 4 x100 Meter Lagen Mixedstaffel. An den Deutschen Meisterschaften in Berlin will Lefers Ende Dezember jedoch nicht teilnehmen. „Ich habe mich bewusst gegen das Leistungszentrum in Hannover ausgesprochen und will so weitermachen, wie bisher“, darf für die 20-Jährige der Spaß nicht zu kurz kommen.

„Altmeisterin“ Sabine Morche-Bloch bewies in der AK65 ihre Leistungsfähigkeit und gewann die 50 Meter Freistil. Zweite wurde sie jeweils über die 50 Meter Schmetterling und Brust. In der Konkurrenz 100 Meter Lagen kam sie als Dritte ins Ziel und über die 50 Meter Rücken wurde sie Vierte. Auch Jutta Lenzig (AK 50) brachte erstaunliche Ergebnisse. Silber gab es jeweils über die 50 und 100 Meter Brust. Auch Kai Frerichs (AK 50), Lena-Karolin Wiese (AK20) mit einem fünften und einem sechsten Platz zeigten, was in ihnen steckt. Sina Pohlmann (AK25) startete über 50 Meter Rücken und Freistil. J bjl