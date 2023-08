Anja Bucklitsch gewinnt das Hauptereignis

Teilen

Im Hauptereignis beim Turnier der RG Berkelsmoor eine Klasse für sich: Anja Bucklitsch und Lüttje Deern. © Wächter

Guten Reitsport gab es beim Turnier der RG Berkelsmoor. Dabei wussten die Aktiven aus dem Kreis Verden mit vorderen Platzierungen zu überzeugen.

Langwedel – Anja Bucklitsch gewann das Highlight des Turniers der RG Berkelsmoor in Langwedel. Im M*-Springen setzte sich die Reiterin vom RV Sottrum durch, die mit ihrer 12-jährigen Hannoveraner Stute Lüttje Deern (Lamberk x MV For Joy) am schnellsten und ohne Abwurf durch den Parcours kam. Für den gastgebenden Verein erzielte Ann-Kathrin Meyer auf Let’s Dance mit Platz vier das beste Ergebnis. Auch sie zeigte eine fehlerlose Runde.

Neben diesem Höhepunkt wurde das L-Springen mit steigenden Anforderungen mit Spannung erwartet. Hier behaupteten sich Christine Frederike Arp und Calista vom RV Harsefeld. Antonia Rischer von der RG Berkelsmoor belegte mit Idabella Platz fünf. Dieses Duo glänzte auch im L-Springen, denn dort erreichten sie Platz drei vor Carsten Raschen und Apollo sowie Amanda Isaksson auf Kopykat, die für den RV Aller-Weser die Plätze fünf und sechs erreichten. Den ersten richtigen Heimsieg gab es durch Yvonne Meyer, die für die RG Berkelsmoor in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** mit Bohemian Rapsody am Start war. Auf dem Rücken des sechsjährigen Hannoveraner Wallachs von Balou Peggio (MV Stakkato) zeigte sie eine tolle Runde, die den Richtern eine Wertnote von 8,0 wert war und dem Paar den Sieg einbrachte. Einen Verdener Sieg gab es zudem im Stilspringen durch Lea Hoffmann und Carlotta vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden, die zuvor bereits im E-Springen mit Platz zwei aufgefallen waren.

Thies Baumgart vom RV Aller-Weser überzeugt

Das Hauptereignis im Dressurviereck war die L-Dressur, die an Sabrina Siemsglüß und ihre zehnjährige Hannoveraner Stute Quizney (Quaterhall x MV Argentan) vom RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf ging. Aller-Weser-Reiter Thies Baumgart sicherte sich auf Dancefloor Platz fünf. Die A**-Dressur wurde gewonnen von Constanze Röwer vom RV Graf von Schmettow, die mit Susi Sorglos, einer 13-jährigen Oldenburger Stute von Sir Donnerhall (MV Wonderland), eine Wertnote von 8,0 erhielt. Leonie Marie Ülzen und Sinfonie belegten für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden Platz fünf. Mit der siebenjährigen Hannoveraner Stute von Sarotti Mocca-Sahne war Leonie Marie Ülzen schon in der E-Dressur mit einer 8,0 siegreich. Zweite wurde Maresa Mindermann auf Vitalis in Love vom RC Hagen-Grinden. „Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter und sind sehr froh über die vielen Teilnehmer und Besucher. Das Turnier wurde sehr gut angenommen und wir haben von den Aktiven und den Zuschauern sehr gutes Feedback erhalten, das freut uns selbstverständlich umso mehr“, bilanzierte Yvonne Meyer von der RG Berkelsmoor.

Mailin-Sophie Meyer auf dem zweiten Platz

Weitere Platzierungen gab es im A**-Springen mit steigenden Anforderungen durch Mailin-Sophie Meyer vom RC Hagen-Grinden, die mit Casablanca Zweite wurde. Den Ehrenrang schnappte sich das Duo zusätzlich im A*-Springen. Sophie Rischbode sicherte sich für den RV Graf von Schmettow auf Miss April im Stilspringen auf A*-Level ebenfalls Platz zwei. Bei den Youngstern glänzte Mailin Quast (RV Aller-Weser). Sie erhielt für ihre Vorstellung mit Dexter eine Wertnote von 8,1 und belegte damit Platz zwei einer Springpferdeprüfung der Klasse L. kk