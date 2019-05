Angst vor dem Abstieg zu groß

Oyten - Von Björn Drinkmann. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga – für den TV Oyten II sind sie auf ein Minimum gesunken. Verantwortlich dafür ist die 0:3 (0:1)-Niederlage im Kellerduell gegen den direkten Konkurrenten FSV Langwedel-Völkersen II. Denn damit beträgt der Abstand zum rettenden Ufer drei Spieltage vor Saisonende satte acht Punkte. Allerdings hoffen die Oytener noch auf eine Rettung durch die Hintertür, da es aus der Bezirksliga voraussichtlich keinen Absteiger geben wird, ist es möglich, dass aus der Kreisliga nur zwei Teams absteigen werden.

Beim direkten Duell überzeugten die Oytener vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. „Viele Spieler hatten leider keine Eier in der Hose“, kritisierte TVO-Trainer Martin Fisch. „Die Angst vor dem Abstieg war bei vielen einfach viel zu groß“, so der sehr enttäuschte Fisch weiter.

Bezeichnend dafür auch das 0:1 (13.). Anstatt den Ball an der Eckfahne einfach wegzuschlagen, vertändelte Außenverteidiger Timo Cordes das Leder. Der folgende Querpass der Gäste in den Rückraum landete bei Janek Kamermann. Und der ließ sich nicht zweimal bitten. Ansonsten gab es fußballerisch in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Die Langwedeler ruhten sich auf ihrer Führung aus und bei den Oytenern war die Verunsicherung bei fast jedem Ballkontakt erkennbar, sodass kein geordneter Spielaufbau möglich war. Fisch versuchte es daher mit verschiedenen Spieler- und Positionswechseln, um für neuen Schwung zu sorgen. Zumindest teilweise sollte das fruchten, denn in der zweiten Halbzeit erspielten sich Sascha Werner, Henry Garbrecht, Maurice Grassee und Steffen Rathjen hochkarätige Chancen, die allerdings leichtfertig vergeben wurden. Grassees Schuss ging sogar am leeren Tor vorbei. Die FSV-Reserve indes konzentrierte sich aufs Kontern und schlug dabei eiskalt zu. Direkt den zweiten Konter schloss Jari Egbers zum 2:0 ab (73.). Als Fisch dann komplett den Abwehrverbund auflöste, traf Timo Engberts gar zum 3:0 (88.) „Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass wir mit so einer Vorstellung unsere guten Leistungen aus den Vorwochen leichtfertig wegwerfen“, erklärte der geknickte Martin Fisch abschließend.

TV Oyten: Meyer, Colak, Cordes (30. Bund), Rathjen, Fischer, Werner, Chaikmos, Garbrecht, Grassee, Sztorc (45. Grüpmeyer), Sonntag (35. Ring).

FSV Langwedel-Völkersen II: Haase, Engbers, Pisu, Hollatz, Kamermann (82. Clüver), M. Engberts, Egbers, Siemer, T. Engberts, Siemer, Bilge, Edelberg.