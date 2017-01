TBU angelt sich Lord Hoopmann

Uphusen - Kurz vor Toreschluss hat sich Fußball-Oberligist TB Uphusen die Dienste eines weiteren Spielers gesichert. So wird sich mit sofortiger Wirkung Lord Kwabena Hoopmann von BTS Neustadt den Blau-Weißen anschließen.

Der 25-Jährige ist im Kreis Verden kein Unbekannter, spielte er doch schon zu Oberliga-Zeiten von 2011 bis 2013 beim TSV Ottersberg. Der Linksfuß ist beim TBU als linker Verteidiger vorgesehen und soll die Lücke schließen, die Patrick Spitzer hinterlassen wird. Der Routinier wechselt bekanntlich als spielender Co-Trainer in die Reserve des Turnerbundes.

„Lord ist genau der Richtig, um unseren etatmäßigen Linksverteidiger Burak Yigit einen vernünftigen Konkurrenzkampf zu liefern“, so Uphusens sportlicher Leiter Florian Warmer. Hoopmann trainiert bereits seit einiger Zeit beim TBU mit. Warmer: „Er hat uns spielerisch als auch menschlich überzeugt.“

Hoopmann stammt aus der Jugend des FC Oberneuland, ehe er 2008 in die U19 des VfL Bochum und ein Jahr später von Wattenscheid 09 wechselte. Danach kam er zurück nach Bremen, spielte ab 2010 für den Brinkumer SV, ehe es dann zum TSV Ottersberg ging. Nach seinem Ausstieg beim Wümme-Club im Juli 2013 legte der gelernte Mittelfeldspieler eine Fußballpause ein, 2015 heuerte er in Neustadt an.

vst