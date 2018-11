Andy Wilkens wechselt zum TSV Bassen

Bassen - Von Björn Drinkmann. Nach über sechs Jahren beim TSV Fischerhude-Quelkhorn hat sich der zwei Meter große Hüne Andy Wilkens noch einmal zu einem Tapetenwechsel entschieden und wird sich im Winter dem Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen anschließen. War der 34-Jährige in den vergangenen Jahren stets unangefochtener Stammkeeper, setzte das neue Fischerhuder Trainer-Duo Matthias Warnke und Yannick Becker zwischen den Pfosten eher auf den acht Jahre jüngeren Robert Wiejack.

Trotzdem hinterlässt der in der Mannschaft sehr beliebte Schlussmann, der auch organisatorisch viel für den Verein geleistet hat, eine große Lücke beim aktuellen Kreisliga-Zweiten. Dies bestätigt auch Matthias Warnke: „Wir lassen ihn nur ungern ziehen, da wir ihn als Typen sehr schätzen und gerade, weil er sich so sehr mit Fischerhude identifiziert hat, war er natürlich auch sehr wichtig für die Mannschaft. Dennoch können wir ihn absolut verstehen, dass er mehr spielen möchte“, erwähnt Warnke die vier Einsätze, auf die Wilkens in dieser Saison erst gekommen ist.

„Mit 34 Jahren möchte man einfach spielen und da in Bassen nach Trainingsleistung aufgestellt wird, schätze ich dort meine Chancen größer ein, zu Einsätzen zu kommen“, kann sich Wilkens auch eine kleine Spitze nicht verkneifen, ohne dabei großartig nachzutreten: „Es waren sehr schöne sechseinhalb Jahre, die ich absolut nicht missen möchte. Aber ich fühle noch topfit und möchte das möglichst auch bei Punktspielen zeigen“, gibt sich der ehrgeizige Wilkens kämpferisch.

Beim aktuellen Bezirksliga-Neunten wird er mit den beiden erst 18-jährigen Lukas Schuler und Tom Schmedthenke in den Dreikampf um den Platz zwischen den Pfosten gehen. Schuler, der ebenfalls erst vor der Saison von der JFV Verden/Brunsbrock zu den Grün-Roten gewechselt war, konnte bisher durchaus überzeugen und stand in allen 15 Ligaspielen auf dem Platz.

Doch durch den Abgang von Sinan Reiter zum Ligakonkurrenten 1. FC RW Achim kurz vor der Saison fehlte den Bassenern auf der Position ein wenig die Erfahrung. Dementsprechend froh zeigte sich auch Trainer Uwe Bischoff über die Verpflichtung: „Andy hat bereits einige Male bei uns mittrainiert und dabei vollends überzeugt. Er soll den Konkurrenzkampf auf meine beiden jungen Torhüter anheizen und natürlich plane ich mit ihm, genau wie mit Tom und Lukas! Durch seine körperliche Präsenz und Routine hilft er uns sicher weiter.“