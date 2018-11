Ü40-Fußballer des TSV Bassen fegen Schlusslicht Lohberg vom Platz – 8:1

Verden - Weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der Fußball-Altliga (Ü40) zieht die SG Langwedel-Völkersen. Den höchsten Sieg am Wochenende feierte der TSV Bassen.

SG Bierden - SG Hönisch 2:2 (0:2)

Die Gäste führten nach der ersten Halbzeit durch den Treffer von Michael Spöring aus (23.) mit 1:0. Christian Dyballa (46.) erhöhte für Hönisch auf 2:0. Bierden steckte jedoch nicht auf und kam am Ende durch einen Doppelpack von Stefan Danylyszyn zunächst per Foulelfmeter (52.) und nur zwei Minuten später zum Ausgleich. „Das Endergebnis haben wir uns absolut verdient“, so Bierdens Trainer Michael Jakoby.

TSV Bassen - TSV Lohberg 8:1 (4:0)

Einen klaren Sieg gab es für die Grün-Roten gegen den Tabellenletzten. Bereits zur Pause war dabei die Messe gelesen. Andree Lohmann eröffnete den Torreigen nach acht Minuten. Stefan Botjak (14.), Reinhard Maruschke (24.) und Kai Papstein mit dem Pausenpfiff sorgten für eine klare Führung.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Kai Papstein auf 5:0. Günter Krebs erzielte dann den Ehrentreffer für die Gäste. Frank Kosakewitz (50.), Reinhard Maruschke(51.) und Andree Schultze per Strafstoß stellten das Endergebnis her.

SG Dörverden - SG Achim 4:2 (2:0)

Boris Allerheiligen brachte den Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung. In der 24. Spielminute erhöhte Andreas Badenhop auf 2:0, wobei es bis zur Pause blieb. Nur eine Minute nach Wiederbeginn erzielte erneut Andreas Badenhop das 3:0. Die Gäste kamen durch Martin Löffelmacher (35.) und Thomas Murzyn (48.) noch einmal heran, doch nur zwei Minuten danach machte Torsten Neuendorf mit dem 4:2 alles klar für Dörverden.

TSV Brunsbrock - SG Fischerhude-Quelkhorn 2:0 (0:0)

Für Brunsbrocks Trainer Torsten Hoins war es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel: „In einer recht ausgeglichenen Partie waren wir am Ende der etwas glücklichere Gewinner.“ Zehn Minuten vor Spielende traf Hoins dann selbst zur Führung. Die Gäste versuchten danach noch einmal alles, liefen aber in einen Konter, den Thomas Lehmann erfolgreich abschloss.

SG Thedinghausen - TV Oyten 1:2 (0:0)

Erst in der zweiten Hälfte gingen die Gäste durch Tim Rogas (37.) in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Oliver Jahns auf 2:0 für Oyten. In der Schlussminute gelang dem Gastgeber durch Jürgen Schröder der 1:2-Anschlusstreffer,, doch zu mehr reichte es am Ende nicht.

SG Langwedel-Völkersen - TV Baden 6:0 (2:0)

Ein munteres Scheibenschießen gab es in Langwedel zu sehen. Zwar hieß es zur Pause „nur“ 2:0 durch die Treffer von Jürgen Ludwig sowie Tim Kreiser, doch nach dem Wechsel fielen die Tore drei bis sechs fast im Minutentakt. Tim Kreiser, Manfred Ortmann, Olaf Röder und Michael Rippe langten dabei zu.

ml