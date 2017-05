„Wilstedt bei Nacht“: Andreas Oberschilp auf dem zweiten Platz

Verden - Beim 35. Abendlauf „Wilstedt bei Nacht“ sicherte sich der Verdener Andreas Oberschilp (LG Bremen-Nord) in der Altersklasse 40+ über die zehn Kilometer nach 35:24 Minuten den zweiten Platz hinter Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr; 34:05). Dritter wurde Carsten Gliensman (SV Hepstedt/Breddorf; 35:55), gefolgt vom Armsener Christian Siedlitzki (LG Kreis Verden; 36:05).

Nachdem Andreas Oberschilp die ersten fünf Kilometer in schnellen 17:00 Minuten gelaufen war, gestaltete sich die zweite Hälfte etwas hart für den Verdener. Daher zeigte er sich mit seiner Zeit von 35:24 Minuten auch nicht unzufrieden.

Betrugsversuch erschüttert die Sportler

Das galt jedoch nicht für das extrem unsportliche Verhalten eines Betrügers. „Das hat mich fast sprachlos gemacht“, erklärte Oberschilp. Der Teilnehmer war nach fünf Kilometern nicht in die zweite Runde gelaufen, sondern hatte kurz nach dem Zweitplatzierten die offizielle Ziellinie überlaufen. Dafür wollte dieser sich nun für den dritten Gesamtrang älterer Jahrgänge registrieren lassen.

Der Armsener Christian Siedlitzki (LGKV Verden) betrachtete den Lauf nach einer längeren Pause als reinen Formtest. Vorne weg lief der derzeitige Spitzenläufer Sebastian Kohlwes sein eigenes Rennen und gewann überlegen die Wertung unter 40 in 31:38 Minuten. In der dritten Läufergruppe fand sich Siedlitzki, der das Tempo unerwartet gut mithalten konnte. Gegen Ende wurden die Beine jedoch immer schwerer. Von daher war Siedlitzki mit seinem vierten Platz auch sehr zufrieden. Als nächstes geht es für ihn zum Wasserstraßen-Triathlon, ehe mit der Teilnahme bei der Duathlon-Weltmeisterschaft in Kanada der Höhepunkt der Saison ansteht.