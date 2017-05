Andreas Kritschal übernimmt Bierden

Bierden - Der Aufstieg in die Fußball-Kreisliga ist geschafft – das Trainerduo des TSV Bierden muss aber gehen: Stephan Bierstedt-Bruhn und Uwe Rechten konnten sich mit dem Verein nicht auf eine Weiterbeschäftigung einigen.

„Es liegt an finanziellen Kürzungen im Club“, erklärte Bierstedt-Bruhn am Freitag. Fußball-Boss Olaf Blöthe bestätigte auf Nachfrage: „Der Vereins-Vorstand wollte sich nicht mehr zwei gleichberechtigte Trainer leisten. Mit dieser Aussage sind wir in die Gespräche gegangen, konnte uns dabei nicht mit Stephan und Uwe einigen.“ Zur neuen Saison übernimmt nun Andreas Kritschal, bisheriger Coach der U16, die Elf in der Kreisliga.

vde