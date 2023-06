Nordliga: Ottersberger Herren 50 haben Klassenerhalt nach 6:3 in eigener Hand

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wehrte im Matchtiebreak zwei Matchbälle ab und brachte sein Team auf den Weg: Andreas Busch feierte mit den Herren 50 des Ottersberger TC in der Nordliga ein wichtiges 6:3 über Eutin. © Hägermann

Das Ziel rückt näher: Die Herren 50 des Ottersberger TC gewannen in der Tennis-Nordliga 6:3 gegen Eutin. Damit steigen vorm letzten Spieltag die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Ottersberg – Das erste von zwei Endspielen gewonnen und den Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga weiter in den eigenen Händen: Die Herren 50 des Ottersberger TC feierten einen 6:3-Erfolg über den Eutiner TC GW v. 1950. Damit verbesserte sich das Team um Andreas Busch auf den rettenden fünften Tabellenplatz.

Zum Abschluss am Sonnabend (13 Uhr) müssen die Wümme-Cracks nun auf eigener Anlage auch gegen den sechstplatzierten Großflottbeker THGC siegen – dann wäre das Saisonziel auf jeden Fall in trockenen Tüchern. „Auf eine eventuelle Rechnerei bei einer Niederlage wollen wir uns nicht einlassen“, blickt Kapitän Busch voraus. Derzeit haben gleich vier Teams 4:6 Punkte auf dem Konto. Seppensen-Nordheide steht mit 6:8 Zählern als erster Absteiger fest.

Andreas Busch legt Grundstein

„Insgesamt war es eine Super-Teamleistung. Wir haben unsere alte Doppelstärke zurückgewonnen und so aus einem 3:3 das 6:3 gemacht“, resümierte Busch nach dem Erfolg über Eutin, der ohne Christoph Engelke und Marco Wingerning, der verletzt auf der Bank anfeuerte, erzielt wurde. Busch selbst legte den Grundstein, als er in seinem Einzel gegen Björn Bockelmann im Matchtiebreak einen Matchball abwehrte und noch 12:10 triumphierte.

Michael Weiß (6:2, 6:3 gegen Alexander Scholz) und Nils Gimsa (6:4, 6:3 gegen Michael Stahlberg) legten zum 3:0 nach. „Michael kommt so langsam in Form, Nils behielt in einem umkämpften Duell die Nerven“, lobte der Mannschaftsführer seine beiden Kollegen.

Zu alter Doppelstärke gefunden

André Stelling ließ nach gewonnenem ersten Satz nach und verlor den entscheidenden Matchtiebreak 2:10 gegen Christian Roth. Ottersbergs Ersatzspieler Volker Richter (3:6, 1:6 gegen Hans-Jürgen Grade) und Michael Kersting (4:6, 2:6 gegen Rainer Hoffmann) wehrten sich nach Kräften, konnten das 3:3 aber nicht verhindern. Busch: „Sie haben ihre Sache gut gemacht.“

Die Gastgeber stellten ihre Doppel entspannt auf, alle drei Paarungen überzeugten in engen Partien und gewannen jeweils im Matchtiebreak – wobei der OTC-Kapitän Weiß/Richter fürs 10:6 besonders lobte. Busch/Weil siegten 11:9, Gimsa/Stelling 10:7. So stand am Ende der wichtige 6:3-Triumph, der die Hoffnungen auf den Klassenerhalt nährt.