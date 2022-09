Andreas Burgart stellt die Weichen

In dieser Szene ist Thedinghausens Torhüter Wolf Willi Wendel schneller am Ball als Achims Hasen Kato und kann das Leder aus der Gefahrenzone boxen. © Hägermann

Der TSV Dauelsen führt auch weiterhin die Tabelle der 1. Fußball-Kreisklasse an. Erster Verfolger bleibt der SV Wahnebergen.

Verden – Der TSV Dauelsen gibt sich in der 1. Fußball-Kreisklasse auch weiterhin keine Blöße. Nach dem 2:0-Erfolg beim TSV Brunsbrock II ist das Team von Jörn Liegmann auch nach dem fünften Spiel noch ohne Punktverlust. Schlusslicht bleibt der Verdener Türksport nach einem 1:6 in Wahnebergen.

TSV Achim II - TSV Thedinghausen II 4:1 (1:0). Aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung seiner Elf geht der Sieg für Achims Trainer Nusret Kaja am Ende auch in der Höhe mehr als in Ordnung. Andreas Burgart brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Das war gleichbedeutend mit dem Pausenstand. Nach einer Stunde glich Thedinghausen durch Jannis Lange zum 1:1 aus. Doch die Freude auf Seiten der Gäste war nur von kurzer Dauer, denn nur fünf Minuten war erneut Burgart zur Stelle – 2:1. In der 85. Minute sorgte Georg-Oliver Ipekoglu mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Für den 4:1-Endstand zeichnete Jonathan Paap per Foulelfmeter verantwortlich.

TSV Brunsbrock II - TSV Dauelsen 0:2 (0:1). Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik sah über die gesamten 90 Minuten eine ausgeglichene Partie, in der auch seine Mannschaft den Platz durchaus als Sieger hätte verlassen können. Beide Mannschaften hatten viele gute Chancen, wobei die Gäste im Gegensatz zu seiner Mannschaft zwei davon nutzen konnten. Julian Gürlich war es, der nach gut einer Viertelstunde zur 1:0-Pausenführung für die Gäste traf. In der 65. Minute erzielte Steen Bösche den 2:0-Endstand.

TSV Blender - TSV Etelsen III 2:4 (2:2). Am Ende wäre für Blenders Co-Trainer Lars Hustedt auch ein Unentschieden durchaus drin gewesen. Letztlich agierten die Gäste vor dem Tor jedoch kaltschnäuziger und gingen somit nicht unverdient als Sieger vom Platz. Per Foulelfmeter brachte Robin Twietmeyer die Etelser mit 1:0 (15.) in Führung. Zehn Minuten später glich Blender durch einen verwandelten Strafstoß von Lars Findeklee aus. Nach einer halben Stunde war es erneut Robin Twietmeyer, der zur Führung der Gäste traf. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel glich Lars Findeklee mit seinem zweiten Tor des Tages zum 2:2 für Blender aus. In der zweiten Hälfte traf Julian Beyer zehn Minuten nach Wiederbeginn für die Gäste zum 3:2. Für die Entscheidung sorgte Luca Gryschkewitz mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand (82.).

Bierdens Mirko Kappmeyer sieht ein hartes Stück Arbeit beim 2:1-Erfolg

TSV Bierden - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 2:1 (2:1). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, bilanzierte Bierdens Trainer Mirco Kappmeyer. „Aber unter dem Strich geht der Sieg für meine Mannschaft in Ordnung.“ Hanno Stumpf brachte den Gastgeber bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Pause glichen die Gäste durch Lasse Freiberg aus – 1:1 (37.). Aber die Bierdener hatten noch ein Antwort parat. Fynn-Ole Pagenkopf traf mit einem Freistoß aus 20 Metern zur 2:1-Pausenführung der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt passierte dann nicht mehr viel und so blieb es beim knappen 2:1 für die Hausherren.

SV Wahnebergen - Verdener Türk Sport 6:1 (2:1). Einen klaren Heimsieg fuhr der SVW ein. Per Strafstoß gingen die Gastgeber durch Andre Meins nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung Nach einer Viertelstunde glich Mubarak Eedo Badir für die Gäste aus. Durch ein Eigentor von Cemal Gülalan (34.) ging der SVW mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Nach einer Stunde traf Marvin Klaasen zum 3:1 für Wahnebergen. Christian Rother (69.), Kevin Hikade (75.) erhöhten auf 5:1, ehe Rother mit seinem zweiten Tor des Tages in der Schlussminute zum 6:1-Endstand traf. ml