Reiten: Anabel Baumgart auf Platz drei in Bassum

Nach der Absage des Turniers auf dem Bremer Schimmelhof standen an diesem Wochenende für die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden deutlich weniger Veranstaltungen auf dem Programm als üblich. Den Saisonstart mussten also viele Paare noch ein wenig aufschieben. Trotzdem gab es aber in Bassum und Verden ein paar Erfolge zu feiern.

Verden - Beim Stützpunktturnier des PSV Hannover, das in Bassum ausgetragen wurde, holte sich Anabel Baumgart für den RV Aller-Weser einen starken dritten Platz im M*-Springen mit Stechen, in dem sie mit dem Wallach Corny gestartet war. Dabei verwies sie außerdem ihre Schwester Isalie auf Celina auf Platz vier. Im Stilspringen der Klasse A** schrammte Mailin-Sophie Meyer knapp am Sieg vorbei, denn die Vertreterin des RC Hagen-Grinden belegte im Sattel von Cantana mit einer Wertnote von 7,8 einen guten zweiten Platz.

In der Verdener Niedersachsenhalle fand am vergangenen Wochenende ein zweitägiges Dressurturnier mit Prüfungen bis zur Klasse S* statt, bei dem es einige Platzierungen zu begrüßen gab. So sicherte sich Sandra Suther (RV Aller-Weser) im Sattel der vierjährigen Oldenburger Stute Saint Lavinia Platz zwei in einer Reitpferdeprüfung. Dritte wurde Maja Flemming (RV Graf von Schmettow) auf Sazou. In der Dressurpferdeprüfung auf L-Niveau holte Britta Baumgart (RV Aller-Weser) einen guten vierten Platz auf dem Rücken der Hannoveraner Stute Fragola, während Vereinskollege Alvaro Osborne Diaz auf M-Level mit dem Wallach Bossa Nova Fünfter wurde. kk