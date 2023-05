Timon Wolff greift ab Sommer beim TSV Etelsen an

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ab Sommer ein Blau-Weißer: Timon Wolff, hier noch im Trikot des Oberligisten Rotenburger SV, zieht es zum Landesligisten TSV Etelsen. © Freese

Er ist der vierte Zugang für die kommende Saison beim TSV Etelsen: Timon Wolff streift ab Sommer das Trikot des Fußball-Landesligisten über. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom TuS Sudweyhe aus der Bezirksliga Hannover an den Schlosspark.

Etelsen – „Der Kontakt ist über Björn Mickelat entstanden, dann habe ich mir ein Spiel in Etelsen angeschaut und gleich Gefallen gefunden“, erklärte Wolff am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Mit dem künftigen Trainer der Blau-Weißen stand der Auszubildende zum Physiotherapeuten – im Sommer steht der Abschluss an – ein halbes Jahr lang beim Rotenburger SV im Kader: „Als spielender Co-Trainer hat mich Micke stets unterstützt. Nachdem er nun ja in Etelsen Trainer wird, sind wir ins Gespräch gekommen. Er war schon die entscheidende Person.“

Timo Wolff will erst einmal ankommen

Dass Timon Wolff in der Landesliga Lüneburg totales Neuland betritt, macht die Aufgabe für ihn umso interessanter. „Da will ich erst einmal ankommen und das Team unterstützen. Auf Sicht ist natürlich ein Stammplatz mein Ziel, sonst wäre ich ja nicht gewechselt und würde den Schritt nicht wagen“, gibt sich der Hastedter zuversichtlich. Schließlich habe er in Rotenburg auch schon ein Oberliga-Match bestritten.

Den Sprung traut ihm auch André Koopmann, sportlicher Leiter am Schlosspark, zu: „Timon kann im Zentrum auf der Acht und der Sechs spielen. Unser künftiger Trainer hält große Stück auf ihn. Wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben.“ Wolff war vor der noch laufenden Saison von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Bezirksliga Hannover) nach Rotenburg gewechselt, hat dort im Winter jedoch aus persönlichen Gründen die Zelte wieder abgebrochen und kehrte zu seinem Jugendverein TuS Sudweyhe zurück.

„Am liebsten in der Mittelfeld-Zentrale“

Nun versucht der 23-Jährige sein Glück beim TSV Etelsen – am liebsten in der Zentrale: „Da ist es egal, ob auf der Sechs oder der Acht. Ich habe auch schon auf Außen und im Sturm gespielt, im Mittelfeld fühle ich mich jedoch am wohlsten.“ Der zu erwartenden Konkurrenz beim Landesligisten stellt sich Wolff gerne, „ich werde alles reinhauen, dann muss der Trainer entscheiden, ob ich auflaufe. Aber ich traue mir schon Spielzeit zu.“

Auf jeden Fall freut sich der Neue schon auf den Schlosspark, wo er ein richtig gutes Klima vernommen habe: „André Koopmann vermittelte mir sofort ein positives Bild von Verein, Mannschaft und Umfeld.“ Nach Patrick Ehrhardt, Lennart Schröder und Keeper Joel David Schulz verstärkt Timon Wolff nun als vierter Neuer den Kader des Landesligisten.