Etelsens Andy Wilkens schlägt jetzt rauere Töne an

Von: Björn Drinkmann

Sauer nach den letzten Vorstellungen seiner Elf: Etelsens Coach Andy Wilkens. © Hägermann, Bernd

Saisonendspurt auch in der Fußball-Kreisliga, die an diesem Wochenende den 24. Spieltag sieht. Dabei muss der Klassenprimus aus Etelsen erneut auswärts ran,

TB Uphusen II – TSV Etelsen II. Außer den verletzten Michael Maul haben die Uphuser alle Mann an Bord. „Personell sieht es bei uns viel besser aus als zuletzt. Die Etelser sind selbstverständlich dennoch der klare Favorit, aber wir wollen versuchen, sie zu ärgern“, gibt sich Spielertrainer Aykut Kaldirici durchaus selbstbewusst.

Nach der dritten Pleite aus den letzten fünf Spielen wird der Ton etwas rauer beim Tabellenführer. „Die Mannschaft muss mir jetzt eine Reaktion zeigen. Sie ist in der Pflicht zu zeigen, dass sie es will! Ausreden akzeptiere ich nicht mehr“, polterte Trainer Andy Wilkens nach dem enttäuschenden 2:5 gegen den TSV Lohberg. Mit Ron Meyer, Max Jäger, Pascal Mannig, Tim Ole Wahl und Luca Gryschkewitz fehlen ihm gleich fünf wichtige Spieler verletzungsbedingt.

TSV Thedinghausen - FSV Langwedel-Völkersen. „Mit dem FSV erwarten wir einen sehr defensivstarken Gegner, der uns bereits im Hinspiel alles abverlangt hat. Eine gute Verteidigung und vor allem der spielstarke Sechser Louis Gehrke sind das Prunkstück und sorgen dafür, dass die Langwedeler wenige Gegentore zulassen“, lobt Thedinghausens Trainer Lutz Schröder den kommenden Gegner. Die Hoffnung auf den Ausbau der Siegesserie wurde dadurch getrübt, dass mit Sören Hantke und Marlon Sassenberg zwei weitere Spieler dazugekommen sind, die lange verletzt fehlen werden.

Langwedels Trainer Sascha Lindhorst erwartet aufgrund der tabellarischen Situation ein interessantes und ausgeglichenes Spiel. Sören Grimm wird verletzt ausfallen. Hinter den angeschlagenen Ole Richter, Jan Ole Ernst und David Queitzer steht noch ein Fragezeichen.

SVV Hülsen II - TSV Lohberg. Die Hülsener haben den 0:11-Schock aus der Vorwoche in Thedinghausen verdaut und unter der Woche gut trainiert. Benjamin Bauer (fünfte Gelbe) und Patrick Preisler (Urlaub) werden definitiv fehlen. Dafür kehrt Spielertrainer Klaas Neumann in den Kader zurück.

Die Lohberger klopfen nach dem 5:2 über Etelsens Reserve am Donnerstag nochmal in den oberen Tabellenregionen an. Mit Frederik Duesing, Hannes Hammer, Rene Magalowski und Keeper Sascha Gohde werden vier Spieler in Hülsen fehlen. „Aber unser Kader ist groß genug, um das aufzufangen“, freut sich Trainer Ricardo Seidel auf das Spiel.

SV Hönisch – TSV Achim. Das erste Heimspiel für den SVH, seit dem durch einen Zuschauer verursachten Spielabbruch gegen den TV Oyten II von vor vier Wochen. Die Hönischer holten aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt und haben daher den Anschluss an die oberen Tabellenregionen verloren.

„Wir haben momentan einen Lauf, bei dem wir auch schlechtere Spiele wie am Dienstag in Völkersen für uns entscheiden können“, freut sich Achims Trainer Sven Zavelberg über die aktuelle Siegesserie seiner Mannschaft. „Wir wollen natürlich das Maximum aus der Saison rausholen. Möglichst die restlichen drei Spiele gewinnen und schauen, was dann dabei rauskommt“, so Zavelberg. Marc Lubisch (privat) ist aktuell noch fraglich. Ansonsten hat er alle Spieler an Bord.

Erwartet von seinem Team eine Leistungssteigerung: Bassens Marius Wagener. © Privat

SV Baden – TSV Bassen II. Nach der guten Leistung und der knappen 3:4-Pleite gegen Lohberg, folgte für Badens Trainer Tim Schwentke beim 1:4 gegen den TV Oyten II die nächste Ernüchterung. Nun müssen die Badener zu Hause gegen die offensivstarken Bassener punkten.

„Die personelle Lage hat sich etwas entspannt gegenüber dem Dörverden-Spiel. Ich hoffe, dass wir in Baden unsere Normalform an den Tag legen“, so Bassens Trainer Marius Wagener, nachdem seine Elf binnen einer Woche zwei Niederlagen hinnehmen musste.

Fußball-Kreisliga aktuell vom Freitagabend TSV Dörverden - TSV Brunsbrock 1:1 (1:1). Lennart Troue brachte die Hausherren früh in Front (3.), „ein Tor, das uns nicht gut getan hat, denn Brunsbrock war danach besser und hat sich das 1:1 verdient“, so Dörverdens Coach Nils Pohlner. Den Ausgleich markierte Tom Voßhardt (27.). In der zweite Hälfte entwickelte der Gast trotz leichter Überlegenheit zu wenig Zug zum Tor, in der Schlussphase ließ dann der TSV Dörverden noch einiges an Chancen liegen. TSV Uesen - TV Oyten II 4:2 (4:1). Zwar ging der TVO durch Felix Polacek früh in Front (2.), „doch danach haben wir bärenstark aufgespielt“, lobte später Uesens Coach Benjamin Nelle, der die Treffer von Jonas Müller nach Ecke (12.), Ole Fargel nach Duhn-Chipball (19.) sowie noch vor der Pause die Tore von Louis Bischoff (28./35.) notieren durfte. In Abschnitt zwei traf dann nur noch Oytens Polacek per Strafstoß (60.).