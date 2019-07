Amtlich: Safi Uphuser

Uphusen – Es hatte sich bereits angedeutet. Aber jetzt ist es auch amtlich. Außenstürmer Ramien Safi trägt in der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Sehr zur Freude von Florian Warmer. „Ramien hat nicht nur im Training, sondern vor allen Dingen in den beiden Testspielen gegen Heeslingen und Drochtersen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch einiges von ihm erwarten können“, erklärte der sportliche Leiter des TBU.

Safi war erst zur vergangenen Saison aus der U19 des JFV Rehden zum Landesligisten TuS Sulingen gewechselt. Und dort wusste der Youngster in seiner Premierensaison bei den Herren auf Anhieb zu überzeugen, denn er erzielte in 26 Partien acht Tore. „Das Tempo in der Oberliga ist sicher noch etwas höher. Aber daran wird sich Ramien vermutlich sehr schnell gewöhnen, zumal er extrem fleißig ist“, lobte Warmer den Neuzugang für dessen hohen Einsatz. kc