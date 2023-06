Am Ziel: Verdens U18 feiert Aufstieg in die Niedersachsenliga

Ausgelassen bejubelten die Akteure des FC Verden 04 die Landesliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Niedersachsenliga. © Verein

Die A-Junioren (U18) des FC Verden 04 sind am Ziel einer langen Reise angekommen. Einen Spieltag vor Saisonende sicherte sich das Team von Trainer Orry Bischert durch einen 3:2 (2:1)-Erfolg beim Buchholzer FC vorzeitig die verdiente Meisterschaft in der Fußball-Landesliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Niedersachsenliga.

Verden - „Die Jungs haben sich ihren Traum erfüllt und können nächstes Jahr endlich in der Niedersachsenliga spielen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, denn sie hat etwas ganz Großes erreicht und daher können wir im letzten Spiel die Saison als Meister ausklingen lassen“, war Bischert deutlich anzuhören, dass ihm nach der anstrengenden Saison eine große Last von den Schultern gefallen ist.

Auch in Buchholz galt es für die Verdener ein hartes Stück Arbeit zu bewältigen. Bereits in der vierten Minute gerieten die Gäste 0:1 in Rückstand. Nur eine Minute später der nächste Nackenschlag. Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums kassierte Torhüter Julius Hennings die Rote Karte. Da kein Ersatzkeeper zur Verfügung stand, rückte Lasse Metzing zwischen die Pfosten. Und der FC-Stürmer machte in der Folge ein überragendes Spiel. Gleich zweimal standen die Gastgeber im Anschluss frei vor dem Verdener Gehäuse und fanden ihren Meister in Metzing. Das sorgte für zusätzliche Sicherheit im Spiel des FC. Paul Matern per Kopfball (26.) nach Ecke von Joris Röbke und Jermaine Johnson (32.) per Distanzhammer aus 25 Metern trafen zur 2:1-Pausenführung für das Bischert-Team.

Cassian Berger bricht den Bann

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb der Tabellenführer das dominierende Team. Allerdings galt es die Nerven im Griff zu behalten, da viele knappe Entscheidungen gegen die Verdener gefällt wurden. Zunächst wurden die Tore von Jermaine Johnson und Nataniel Pfajfer wegen angeblicher Abseitsstellungen aberkannt (60./65.) und auch ein Freistoßtor von Ben Kruse fand wegen angeblichen Stürmerfouls keine Anerkennung (75.). Als dann endlich das 1:3 durch Cassian Berger fiel, war die Partie vorentschieden. Per Abstauber kamen die Hausherren in der Nachspielzeit nur noch zum 2:3-Anschlusstreffer. „Wir haben insgesamt 85 Minuten in Unterzahl gespielt und uns trotzdem ein klares Chancenplus erarbeitet. Daher ist das ein absolut verdienter Sieg“, resümierte der Coach, bevor er sich mit seinen Mannen und den Co-Trainern Holger Behrens und Hans-Heinrich Meyer in die Jubel- und Feierarien begab. dre