Am 1. Mai: Rieder Segelhorst sieht gleich zwei Pokal-Highlights

Achims Sven Zavelberg erwartet ein Pokalfinale auf Augenhöhe. © von Staden

Ordentlich was los auf der Rieder Sportanlage am 1. Mai, sieht der Segelhorst doch erst das Frauen-Finale (ab 12.30 Uhr) und ab 15 Uhr das Herren-Endspiel um den Fußball-Kreispokal.

Riede – Während bei den Frauen im Duell zwischen den beiden Kreisligisten TSV Etelsen und SV Holtebüttel die Schlossparkkickerinnen die Favoritenrolle klar innehaben, sieht das im Herrenfinale zwischen dem TSV Thedinghausen und dem TSV Achim schon etwas anders aus.

Auch wenn Thedinghausens Coach Lutz Schröder den Termin mitten in der entscheidenden Phase in der Meisterrunde etwas unpassend findet, freut er sich wie der ganze Ort auf dieses Saison-Highlight. „Achims Aufbauspiel mit vielen Rochaden ist schwer ausrechenbar, vor dem Tor sind sie mit Fabian Schmidt und Theo Specker sehr gefährlich. Schienenspieler Lewin Peno gilt es auf der rechten Seite in den Griff zu bekommen. Gerade seine Offensivaktionen bringen immer wieder Gefahr und können den Unterschied ausmachen.“, analysiert Schröder.

Freut sich auf das Saison-Highlight: Thedinghausens Lutz Schröder. © von Staden

„Ich sehe keinen Favoriten für dieses Spiel. Wer mehr Willen zeigt und mehr investiert, wird das Duell für sich entscheiden“, sieht Achims Trainer Sven Zavelberg im Vorfeld eine sehr knappe Begegnung. Zavelberg möchte sich natürlich mit einem Titel aus Achim verabschieden.

Der Moment scheint für seine Mannschaft perfekt zu sein, denn diese befindet sich aktuell in bestechender Form. Allerdings kommen die urlaubsbedingten Ausfälle der beiden Innenverteidiger Stefan Schönfeld und Nils Reineke zur Unzeit. Florian Ehrhardt wird mit Verdacht auf Riss Außenmeniskusriss ebenfalls fehlen. bdr/vst