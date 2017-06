Altliga: Nullnummer reicht TSV Bassen zur Meisterschaft

Remis in Langwedel / TSV Brunsbrock entgleitet der Titel in letzter Minute – 1:1 / SG Hönisch steigt trotz eines 1:1 ab / SG Dörverden 4:2

+ Dank Schützenhilfe wurde die eigene Nullnummer bejubelt: Der TSV Bassen gewann die Meisterschaft in der Fußball-Altliga.

Verden - Der TSV Bassen ist neuer Meister in der 1. Fußball-Altliga (Ü 40). Am letzten Spieltag reichte ein 0:0 beim FSV Langwedel/Völkersen zum Titelgewinn. Vizemeister wurde die SG Achim, die 1:1 in Brunsbrock spielte. Mit dem gleichen Resultat trennten sich die SG Hönisch und die SG Fischerhude-Quelkhorn. Den einzigen Tagessieg feierte die SG Dörverden mit 4:2 über den TSV Etelsen.