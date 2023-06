TSV Etelsen: Altherren feiern Kreistitel - Marius Wagener bester Torschütze

Von: Björn Drinkmann

Jubel über den Titelgewinn: Die Altherrenfußballer des TSV Etelsen wurden souverän Kreismeisster. © Drinkmann

Allen Grund zur Freude hatten die Altherren des TSV Etelsen. Bereits vor dem abschließenden Spiel beim TSV Thedinghausen war dem Team von Trainer Timo Poetukat der Kreistitel nicht mehr zu nehmen.

Etelsen - Dennoch gaben sich die Schlossparkkicker keine Blöße und behaupteten sich beim Tabellenzweiten mit 3:1. Dabei erzielte Marius Wagener gleich zwei Treffer und sicherte sich gemeinsam mit Maximilian Arbinger (SG Verden) mit neun Treffern die Torjägerkanone.

Auch wenn die Etelser in der Abschlusstabelle satte zwölf Punkte Vorsprung auf Verfolger Thedinghausen haben, war laut Poetukat auch ein bisschen Glück dabei. Denn die Hinspiele gegen Bierden/Uphusen, Oyten und Otterstedt hätten auch anders ausgehen können. „Trotzdem ist der auf jeden Fall Titel verdient, da wir in allen Spielen abgeliefert haben. Wir haben an den Spieltagen trotz diverser beruflicher und privater Verpflichtungen immer eine schlagfertige Truppe zusammen bekommen“, freute sich der Etelser Trainer.

13 Siege in 14 Spielen

Am Ende feierte der Meister 13 Siege in 14 Spielen. Den einzigen Punktverlust gab es beim 1:1 gegen die SG Gohbeck. „Unser Ziel ist es nun, dass wir uns erneut für die niedersächsische Altherrenmeisterschaft in Barsinghausen qualifizieren. Denn das ist eine herausragende Veranstaltung“, blickt Trainer Timo Poetukat schon mal voraus.