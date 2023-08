Aller-Weser Cup feiert Premiere

Schon im Vorfeld des Aller-Weser-Cups versprühen die Trainer Sven Klaasen und Niels Blatt (hinten) gute Laune. © Verein

Das nächste Turnier bei der HSG Verden-Aller. Erstmals kommt es zum Aller-Weser-Cup in der Halle.

Verden – Nach dem Aller-Weser-Cup Beach und Classic (Rasen) nimmt die Turnierserie der HSG Verden-Aller nun mit dem Aller-Weser-Cup Halle seine Fortsetzung. Diese Veranstaltung feiert am 19./20. August seine Premiere im Turnier-Portfolio der Allerstädter und wird etwa 40 Teams mit rund 400 Teilnehmern nach Verden locken.

Es geht bei diesen Turnieren analog zum Aller-Weser-Cup Beach in erster Linie nicht um Turniersieg, sondern vielmehr um die Vorbereitung auf die anstehende Hallensaison. Nach der Sommerpause wird dadurch ein weiterer Baustein für die neue Spielzeit 2023/2024 hinzugefügt. HSG-Jugendwart Juri Wolkow: „Die Idee gab es schon länger. Nun freuen wir uns, dass es tatsächlich auch in den drei Verdener Hallen über die Bühne geht.“ Gespielt wird in der Aller-Weser-Halle, der Campus-Halle sowie am Sonntag in der Halle an der Berufsbildenden Schule in Dauelsen.

Über 400 Teilnehmer in Verden erwartet

Am Sonnabend um zehn Uhr eröffnet die männliche D-Jugend von Trainer Niels Blatt und Oliver Camin in der Aller-Weser-Halle das Turnier. Es folgt an gleicher Stelle ab 15 Uhr die männliche C1 von Sven Klaasen und Niels Blatt. Parallel finden in der benachbarten Campushalle die Partien der gemischten E (10 Uhr) und weiblichen D (15 Uhr) mit Coach Juri Wolkow statt. Am Sonntag startet um 10 Uhr die männliche B von Lana Caesar in der BBS-Halle. Zeitgleich gehen in der Aller-Weser Halle die Vergleiche der weiblichen C mit Trainerin Julia Koppermann sowie den Maxis (Miriam Piechot) in der Campushalle vonstatten. Den Abschluss bestreiten am Sonntag jeweils um 15 Uhr die neuformierte zweite C-Jugend (Trainer Luca Riechelmann und Hannes Otto) in der Aller-Weser-Halle und die weibliche B-Jugend mit ihrer Übungsleiterin Analie Oliveira in der Campushalle.

Gespielt wird in drei Hallen

Jeder Trainer der HSG Verden-Aller hatte die Möglichkeit, bis zu vier Teams einzuladen. Neben Mannschaften aus der Region wie der JSG MoIn, SG Achim/Baden, TSV Daverden und TV Oyten sind auch Teams aus Buxtehude, Nienburg, Lachte-Lutter als auch vom SV Werder Bremen am Start. „Jeder unserer Trainer hat seine Tageshälfte selbst organisiert. Somit können sich der Spielmodus und die Rahmenbedingungen etwas unterscheiden“, so HSG-Vorsitzender Holger Badenhoop. bjl