Aller-Weser-Classics bieten Klasse-Reitsport an drei Tagen

Bei den Aller-Weser-Classics wird sie wieder förmlich über die Hindernisse fliegen: Marie Baumgart, hier auf Cinimini. © Wächter

Unter neuem Namen beginnt am Freitag das traditionelle Reitturnier des RV Aller-Weser. Bis Sonntag werden die Aller-Weser-Classics auf dem Rennbahngelände an der Lindhooper Straße in Verden mit Prüfungen bis zur schweren Klasse auf drei Plätzen ausgetragen.

Verden – Im Fokus stehen dabei nicht nur Dressur- und Springwettbewerbe, sondern auch eine S*-Dressur und ein S*-Springen mit Stechen. Los geht es am Freitagmorgen mit den bereits erwähnten Youngster-Prüfungen. Die Highlights des ersten Turniertages werden eine M*-Dressur (etwa 15:30 Uhr) und eine Springpferdeprüfung der Klasse M* (etwa 17:30 Uhr) sein. Am Sonnabend treffen sich die besten Reiter und Reiterinnen des Kreises um etwa 15:30 Uhr im Dressurviereck zur Austragung einer S*-Dressur für sieben- bis neunjährige Pferde. Auf dem Springplatz steht mit dem Punktespringen der Klasse S* um etwa 18:00 Uhr der Höhepunkt an.

St. Georg Special* und S*-Springen Highlights

Am Sonntag können sich alle Pferdefreunde dann noch einmal auf ein St. Georg Special* und das S*-Springen mit Stechen freuen. Erwartet werden um die 445 Teilnehmer aus 13 Nationen. Es sind 1130 Nennungen eingegangen. Dazu gehören auch bekannte Größen aus dem regionalen und überregionalen Kreis wie zum Beispiel Oliver Ross, Stephan Dubsky oder Philipp Baumgart.

„Wir freuen uns auf ein tolles Reitsportevent. Vom Profisport bis zum Schnuppern beim Ponyreiten wird an drei Tagen alles geboten“, so Kathrin Schneider, Pressewartin des RV Aller-Weser. Im Rahmenprogramm der Aller-Weser-Classics wird es nämlich Ponyreiten und Voltigiervorführungen sowie einen Sonntagsbrunch geben. Hinzu kommen Shopping-Möglichkeiten und Schlemmerstände. Zuschauer sind an allen Tagen vom Veranstalter herzlich willkommen. kk