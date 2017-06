Aller Express mischt Uelzen auf

Rekord um zwölf Minuten verbesser

+ Zeigten sich ob ihrer Leistung zufrieden, von links: Joachim Strobach. Fisha Werede und Jörg Dähn.

Verden - Der Aller Express aus Verden machte seinen Namen beim Triathlon in Uelzen alle Ehre. So dominierten Schwimmer Joachim Strobach (1,9 Kilometer), Radfahrer Jörg Dähn (90 Kilometer) und Läufer Fisha Werede (21 Kilometer) den Staffelwettbewerb in allen Belangen.