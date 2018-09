„Alle lernen jeden Tag dazu – und das macht Spaß“

Fischerhude - Von Björn Drinkmann. Der TSV Fischerhude-Quelkhorn ist trotz eines großen Umbruchs mit einem neuen Trainergespann sowie gleich zehn neuen Spielern, die fast alle ihr erstes Jahr im Herrenbereich absolvieren, hervorragend in die Kreisligasaison gestartet. Ein Grund, sich einmal mit dem gleichberechtigten Trainer-Duo Yannick Becker und Matthias Warnke (beide 25 Jahre alt) zu unterhalten.

Herr Becker, Herr Warnke. Glückwunsch zu Ihrem siebten Sieg im achten Pflichtspiel. Mit diesem Start dürfte jeder im Team zufrieden sein, oder?

Yannick Becker: Natürlich haben die Jungs bisher gute Leistungen gezeigt und sich mit entsprechenden Ergebnissen belohnt. Das ist einfach die Folge der intensiven und harten Arbeit im Training. Noch haben wir jedoch nichts erreicht, Zufriedenheit ist daher nicht angebracht. Wir haben genug Dinge, an denen wir arbeiten und die wir verbessern müssen. Aber das wissen die Jungs ganz genau. Matthias Warnke: Wenn wir uns das Spiel vom vergangenen Wochenende in Dauelsen anschauen, sehen wir, wie eng diese doch sind. Das hätte auch anders ausgehen können! Deshalb müssen wir extrem aufmerksam sein. In dieser Liga kann – mit Ausnahme von Verden II vielleicht – jeder jeden schlagen. Deshalb bewerten wir den Saisonstart als gelungen, nicht mehr, nicht weniger.

In sechs Ligaspielen haben Sie bereits rekordverdächtige 25 Spieler eingesetzt. Andere Teams kommen mit dieser Anzahl eine komplette Saison aus. Wie schaffen Sie es dennoch immer wieder eine eingespielte Mannschaft auf den Rasen zu bringen?

Becker: Diese Zahl ist nur ein Indiz für den starken Konkurrenzkampf in unserem Kader, den jeder einzelne in jedem Training mit Leben füllt und der für uns sehr wichtig ist. Man kann auch hier nur die Jungs hervorheben. Jeder einzelne bringt seine Qualitäten einfach klasse in den jeweiligen Matchplan ein. Wir Trainer haben vor jedem Spiel die Qual der Wahl. So muss es sein. Warnke: Ich finde, dass Kreisliga-Fußball auch immer noch ein Hobby ist und der Spaß an der Sache am wichtigsten ist – für Spieler und Trainer. Das bedeutet für mich auch, dass jeder Akteur am Wochenende Zeit für andere Dinge haben darf. Da stehen wir mit unseren Spielern in einem ständigen Austausch und klopfen die gegenseitigen Bedürfnisse ab. Dabei ist der große Kader eine entscheidende Hilfe. Natürlich sind auch wir nicht vor der ein oder anderen harten Entscheidung geschützt, aber das ist auch alles eine Frage der Kommunikation.

Birgt dieser große Kader nicht auch Risiken, wie zum Beispiel unzufriedene Spieler, die zu geringe Einsatzzeiten bekommen oder gar nicht erst zum Kader des Spiels gehören können?

Becker: Für uns steht die Chance, die wir mit dieser Breite im Kader besitzen, deutlich im Vordergrund. Jeder Fußballer möchte natürlich spielen, aber jeder weiß um seine Rolle im Team und jeder ist wichtig für das große Ganze. Dass dies keine Floskel ist, zeigt ja die eben genannte Statistik. Auch dass wir bereits 14 unterschiedliche Torschützen haben, ist ein tolle Bestätigung für die Jungs und unseren gemeinsamen Weg. Warnke: Zudem versuchen wir auch hier durch einen hohen Aufwand viel abzufangen. So haben wir vor kurzem gegen den TVOyten III getestet, um den Spielern Spielpraxis zu geben, die in den Wochen zuvor weniger gespielt haben. Alle anderen freuten sich über einen trainingsfreien Tag – dadurch entsteht eine gute Balance.

Was ebenfalls auffällt, ist die gute Moral und die Bereitschaft mit Rückständen umzugehen. In Langwedel lag Ihr Team sehr früh bereits mit 0:2 zurück, während Ihre Elf in Dauelsen gleich zweimal einem Rückstand hinterherlaufen musstet. Wie sieht da Ihr Ansatz bei der Mannschaft aus?

Becker: Die Moral des Teams ist in der Tat etwas ganz Besonderes und ein absolutes Pfund. Da überraschen uns die Jungs immer wieder. Wie sie auch mit Rückschlägen umgehen, ist wirklich bemerkenswert. Das Team weiß einfach, was Werte sind und was Teamgeist bedeutet. Das zeichnet den gesamten Verein aus – es ist harmonisch und familiär. Warnke: Diese Eigenschaft des Teams war uns bereits aufgefallen, als wir im Mai die letzten Spiele der vergangenen Saison beobachtet haben. Eine Eigenschaft, die sich jeder Trainer wünscht. Aber wir haben auch häufig von der Bank etwas nachlegen können, so wie in Dauelsen am Sonntag. Da will sich nach einer Einwechslung jeder zeigen und empfehlen.

In der heutigen Zeit ist der vermeintlich mangelnde Respekt gerade von jüngeren Spielern immer wieder ein Thema. Sehen Sie dieses Problem auch? Oder ist vielleicht Ihr langfristiges Engagement im Jugendbereich gepaart mit Ihrem jungen Alter von Vorteil, eine gute Mischung aus Nähe zu den Spielern und dem nötigen Respekt zu finden?

Becker: Das kann man so nicht pauschalisieren. Jeder Spieler ist anders und jeder geht anders mit seiner Situation um. Wichtig ist einfach, dass man die Jungs abholt und mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert. Wir sind sehr froh, dass wir einige tolle junge Spieler mit viel Potenzial bei uns haben. Warnke: Der Respekt steht für uns über allem und ist die Grundlage, um miteinander wöchentlich zu arbeiten. Diesen Respekt leben wir und die erfahrenen Spieler vor, die jungen fügen sich da ein. Wichtig ist, dass wir Problemen nicht aus dem Weg gehen und sie versuchen zu lösen. Dabei haben wir kein Problem uns einen Ratschlag bei erfahrenen Spielern zu holen und unsere Ansichten nochmal zu überdenken. Alle lernen jeden Tag dazu – und das macht Spaß!