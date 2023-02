Alle drei Landesligisten sind in eigener Halle gefordert

Von: Kai Caspers

Das nächste Heimspiel: Marc Beckmann erwartet mit dem TV Oyten II den TuS Jahn Hollenstedt in eigener Halle. © häg

Verden – Drei Heimspiele stehen an diesem Wochenende in der Handball-Landesliga für die Teams aus dem Kreis Verden auf dem Programm. Dabei geht es sowohl für den TV Oyten II als auch den TSV Daverden II und die HSG Verden-Aller um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

TV Oyten II - TuS Jahn Hollenstedt (Sa., 14 Uhr). Auch wenn seine Mannschaft das Hinspiel verloren hat, ist Sören Blumenthal vor dem Auftritt in eigener Halle ein stückweit optimistisch. „Wir haben uns in Hollenstedt mit einem dünn besetzten Kader gut verkauft. Dieses Mal sieht es personell deutlich besser aus“, gibt es für den TVO-Trainer somit keine Ausreden. Zu beachten bei den Gästen ist in erster Linie Rückraumspieler Marcel Hebestreit, der aktuell die Torschützenliste mit 105 Treffern anführt. Sich aber nur auf ihn zu konzentrieren, wäre für Blumenthal fatal. „Entscheidend für den Ausgang ist für mich, wie unser Angriff gegen die 3:2:1-Deckung zurechtkommt. Da dürfen wir uns nicht zu viele Ballverluste erlauben, da Hollenstedt über ein gutes Tempospiel verfügt.“

TSV Daverden II - VfL Horneburg (Sa., 17.30 Uhr). Relativ gelassen blickt Torsten Liebrum der Partie gegen Horneburg entgegen. „Die Rollen sind ganz klar verteilt. Wir haben keinen Druck“, nimmt Daverdener Trainer für sich die Rolle des Außenseiters in Anspruch. „Trotzdem wollen wir nach Möglichkeit natürlich gewinnen. Schließlich haben wir ein Heimspiel.“ Allerdings sind die personellen Voraussetzungen alles andere als optimal. Denn einmal mehr gibt es große Probleme im Rückraum. Mit Jan-Malte Jodat, Daniel Beinker und Julian Penczek fehlt gleich ein Trio. „Damit haben wir nur noch zwei gelernte Rückraumspieler. Daher müssen wir etwas basteln. Aber wir lassen uns schon noch etwas einfallen“, erklärt Liebrum.

HSG Verden-Aller - SV Beckdorf II (Sa., 18.30 Uhr). In den vergangenen beiden Spielen gab es für die Verdener nichts zu holen. Dennoch ist Oliver Schaffeld verhalten optimistisch. „Ich hoffe, dass wir an die zweite Halbzeit gegen Hollenstedt anknüpfen können. Sollte uns das gelingen, könnte es ein Duell auf Augenhöhe werden. Denn die Beckdorfer sind auswärts immer etwas schwächer einzuschätzen“, hängt für Verdens Trainer auch viel davon ab, ob Linkshänder Stefan Völkers mit von der Partie ist. Personell kriecht das Schaffeld-Team weiter auf dem Zahnfleisch. „Wir haben wieder nur einen Auswechselspieler zur Verfügung.“ Für Sascha Genee ist die Saison bereits vorzeitig beendet, da er an der Schulter operiert werden muss. kc