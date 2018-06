Alisher, Wolters und Berghold schießen Achim II zum Abstieg

Hier zwar vor Blenders Lars Hustedt am Ball – am Ende kassierte er mit dem TSV Achim II aber eine 1:3-Pleite: Waldemar Kammer (r.). Damit ist der Abstieg aus der 1. Kreisklasse besiegelt. J Foto: Hägermann

Achim/Verden - Die letzte Entscheidung ist am abschließenden Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse gefallen. Durch die 1:3-Heimpleite gegen den TSV Blender steht der TSV Achim II als zweiter Absteiger fest, nachdem der Borsteler FC seine Mannschaft ja schon im Saisonverlauf zurückgezogen hatte. Dem TSV Thedinghausen II tat damit das 2:3 beim TSV Bassen II nicht mehr weh – Klasse gehalten. Mangels Personal trat der TSV Achim III beim FSV Langwedel-Völkersen II nicht an.

TSV Otterstedt - SV Wahnebergen 4:4 (2:1). Andre Wenzel brachte die Hausherren mit 1:0 (28.) in Führung. Lamine Sangare glich für Wahnebergen zehn Minuten vor der Pause zum 1:1 aus. Fünf Minuten später sorgte Pascal Wessely für die 2:1-Führung. Kevin Hikade (61.) und Lamine Sangare (74.) mit seinem zweiten Tor drehten die Partie zugunsten der Gäste. In der 78. Minute glich Helge Osmers zum 3:3 für die Gastgeber aus. Fünf Minuten vor dem Ende traf Haroldas Norbatus zur 4:3-Führung für den SVW. In der Nachspielzeit kam der Gastgeber durch einen Strafstoß von Christopher Litke noch zum 4:4.

SVV Hülsen II - TSV Etelsen II 1:4 (0:3). Ein klarer Auswärtssieg gelang dem TSV Etelsen beim SVV. Ganz früh erzielte Luca Preiß die 1:0-Führung der Gäste (2.). In der 26. Minute erhöhte Melwin Wöltjen auf 2:0. Fünf Minuten vor der Pause sorgte Patrick Thiel mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Tim Laturnus setzte für die Etelsen noch einen drauf (80.). Patrik Preisler gelang für den Gastgeber noch der 1:4 Ehrentreffer (83.).

SV Baden - TV Oyten III 4:5 (2:3). Johannes Wrede brachte die Gäste mit einem Doppelpack schnell mit 2:0 in Führung (11./17.). Suriyan Pamplong erzielte in der 22. Minute den Anschlusstreffer für Baden. Nur sechs Minuten später glich Pascal Rauer zum 2:2 aus. Noch vor der Pause ging Oyten durch Felix Polacek erneut in Führung. Mirco Wiedemann mit einem Doppelpack drehte die Partie zugunsten der Gastgeber (74./81.). Fünf Minuten später glich Oyten durch Enrico Gröger zum 4:4 aus. In der Schlussminute erzielte Johannes Wrede mit seinem dritten Treffer das 5:4 für die Gäste.

TSV Bassen II - TSV Thedinghausen II 3:2 (0:1). Kevin Boss brachte die Gäste in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, dabei blieb es bis zur Pause. Im zweiten Abschnitt war es dann Torjäger Johanns Diezel, der mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Bassener drehte (63./65.). 20 Minuten vor dem Ende erhöhte Jonas Willmann auf 3:1. Eine Minute vor Ultimo kam Thedinghausen noch einmal durch Hendrik Günther auf 2:3 heran, doch zu mehr reichte es nicht.

TSV Achim II - TSV Blender 1:3 (0:1). Die Gäste führten durch den Treffer von Ahmadi Alisher aus der 34. Minute mit 1:0 zur Pause. Per Foulelfmeter erhöhte Finn Wolters in der 57. Minute auf 2:0 für Blender. Der Gastgeber kam durch Veli Bostan zum 1:2 Anschlusstreffer (64.). Den 3:1-Endstand für die Gäste erzielte mit dem Schlusspfiff Olaf Berghold. J ml