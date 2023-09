Aline Stenzels 1:3 nur ein Strohfeuer

Von: Frank von Staden

Markierte Bassens einzigen Treffer: Aline Stenzel. © vst

Jetzt hat es auch die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Bassen erwischt, die am Wochenende völlig verdient eine 1:4 (0:2)-Heimniederlage gegen den TSV Stelle hinnehmen mussten und damit als Aufsteiger die erste Saisonniederlage einstecken mussten. Das einzige Tor der Grün-Roten zum zwischenzeitlichen 1:3 (60.) erzielte Aline Stenzel.

Bassen – „Im Spiel gegen den nur mit elf Spielerinnen angereisten Gast mussten wir feststellen, dass auch für uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Insbesondere im Spielaufbau haben wir uns zu viele und in Teilen unerklärliche Fehlpässe geleistet, die uns nur selten in Spiel kommen ließen und den Gast immer wieder aufgebaut haben“, so Bassens Uwe Norden später.

In der Anfangsphase sahen die wenigen Zuschauer in der dritten Minute eine gute Gelegenheit für die Heim-Elf, aber Rebecca Schygiel scheiterte freistehend an der Torfrau. In der Folge war es ein offenes Spiel, in dem sich die Teams neutralisierten. In der 27. Minute allerdings nutzte die Torjägerin der Gäste einen Fehler eiskalt aus – 0:1. Nach ähnlichem Muster fiel der zweite Gegentreffer (40.).

Als der Gast dann in der 48. Minute auf 0:3 stellte, war die Messe in dieser Partie bereits gelesen, auch wenn Aline Stenzel eine Vorarbeit der genesenen Nina Kobelt zum 1:3 verwerten konnte. Bis zum Abpfiff steckten die Bassenerinnen aber nie auf, kamen auch durch Kobelt, Stenzel sowie auch Svea Lühmann, die nur den Innenpfosten traf zu guten Tormöglichkeiten, fingen sich dann aber noch das 1:4 nach einer Ecke. „Es war heute für uns ein gebrauchter Tag. Das darf aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass wir vollkommen verdient verloren haben“, so Norden.

TSV Bassen: Schmidt - Eggert, Beglau, Edert, Meyer, Willms, Hilbers, Stenzel, Allert, Kobelt, Schygiel, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Lühmann, Krantz.