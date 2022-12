Fußballerinnen des TSV Bassen beenden das Jahr mit 6:2-Triumph

Von: Ulf Horst von der Eltz

Tore vorbereitet – und selbst getroffen: Nina Kobelt feierte mit dem TSV Bassen ein 6:2 in Heeslingen. Archiv © von Staden

Was für ein Abschied aus 2022: Die Fußballerinnen des TSV Bassen siegten im Bezirksliga-Nachholspiel beim Heeslinger SC mit 6:2 (2:1) und gehen als Zweiter in die Winterpause. Erneut überragte Top-Torjägerin Aline Stenzel mit vier Treffern.

Bassen – Auf dem Ausweichplatz in Wiersdorf legte die Heimelf mit viel Power los und kam zum 1:0 durch Franca Meinke (13.). Das Tor führt aber dazu, dass die Grün-Roten immer besser ins Spiel kamen und sich Chancen erspielten, Heeslingen wurde passiver. Die SC-Keeperin wehrte die meist aus der Distanz abgefeuerten Schüsse jedoch ab. Das verdiente 1:1 (38.) markierte Stenzel nach Zuspiel von Ann-Kristin Willms ins lange Eck. Nur fünf Minuten später traf Willms nach einer Ballstafette über Stenzel und Nina Kobelt zum 2:1.

Aline Stenzel langt viermal zu

Nach Wiederanpfiff blieben Bassen überlegen und verteidigte die lang geschlagenen Bälle der Heimelf sicher. Stenzel erhöhte nach Zuspiel von Sophie Gäbelein auf 3:1 (67.). Nur sieben Minuten danach nutzte die Torjägerin eine Kobelt-Ecke aus dem Gewühl heraus zum 4:1, dem Kobelt nach Zuspiel von der Außenbahn das 5:1 (85.) folgen ließ. Mit ihrem vierten Streich machte Stenzel das halbe Dutzend voll – 6:1 (89.). Ergebniskosmetik gelang Meinke (90.+1) zum 2:6.

Okrongli: „Schauen, was noch geht“

„Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen, weil wir abgesehen von der Anfangsphase die besseren Chancen hatten“, freute sich Coach Bastian Okrongli über eine erneut gute Leitung. Und darüber, dass seine Spielerinnen das Kalenderjahr bei nur zwei Niederlagen erfolgreich abgeschlossen haben: „In der Rückrunde schauen wir mal, was noch so geht. Dann werden wohl alle Angeschlagenen wieder zurückkommen.“

TSV Bassen: Edert - Lindhorst, Werth, Beglau, Gäbelein, Willms, Stenzel, Allert, Kobelt, Lübkemann, Maruschke, Wiesenmüller, Dierßen, Kossan.