Aline Stenzel trifft doppelt für TSV Bassen – 4:1

Einen überzeugenden 4:1 (3:1)-Erfolg feierten Bassens Bezirksliga-Fußballerinnen am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den bisher noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten TSV Apensen.

Bassen - Die Tore erzielten allesamt die Gastgeberinnen durch Aline Stenzel (11./79.), Rebecca Schygiel (23.), Nina Kobelt (35.) sowie in der 38. Mininute per Eigentor durch Uta Schulenberg.

Allerdings musste Torfrau Schulenberg in der achten Minute gegen eine allein vor ihr stehende Stürmerin zunächst zur Ecke retten. Drei Minuten später war es Aline Stenzel, der nach Zuspiel von Rebecca Schygiel mit einem satten Flachschuss ins lange Eck die Führung gelang. „Wir blieben am Drücker und ließen dem Gast wenig Möglichkeiten“, freute sich später Bassens Uwe Norden.

In der 23. Minute bediente Aline Stenzel die mitgelaufene Rebecca Schygiel, die den Ball aus Nahdistanz über die Linie schob. In der 35. Minute schließlich setzte Nina Kobelt nach Zuspiel von Rebecca Schygiel den Ball aus 16 Metern zum 3:0 in den Torwinkel. Ein Eckstoß der Gäste, den sich Torfrau Uta Schulenberg ins eigene Tor bugsierte, bedeute den Pausenstand.

Es hätte heute durchaus auch auf beiden Seiten einige Tore mehr geben können, aber an unserem verdienten Erfolg gibt es absolut nichts zu rütteln.

Im zweiten Abschnitt machte Apensen den zu erwartenden Druck, dem die Hausherrinnen aber standhalten konnten. In der 79. Minute die endgültige Entscheidung durch Aline Stenzel, die nach Pass von Alexia Weigandt zum 4:1-Endstand traf. Damit war der Drops gelutscht. „Es hätte heute durchaus auch auf beiden Seiten einige Tore mehr geben können, aber an unserem verdienten Erfolg gibt es absolut nichts zu rütteln“, so Norden.

TSV Bassen: Schulenberg - Weigandt, Werth, Trimpert, Edert, Gäbelein, Willms, Hilbers, Stenzel, Kobelt, Schygiel, Lübkemann, Maruschke, Krantz, Wiesenmüller.