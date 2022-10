Cazim Alimanovic lässt Langwedels Reserve jubeln

Achims Philipp Dondelinger (blaues Trikot) hat es schwer, sich in dieser Szene gegen die beiden Langwedeler Ebrima Wally und Jannis Ehrenberg durchzusetzen. © Hägermann

Während der SV Wahnebergen seine Führungsposition in der 1. Fußball-Kreisklasse ausbauen konnte, ließ Verfolger TSV Dauelsen im Stadtderby beim Verdener Türksport etwas überraschend Federn. Im Top-Spiel setzte sich der TSV Bierden gegen den TSV Blender durch und brachte sich so im Aufstiegsrennen wieder in eine gute Ausgangslage.

Verdener Türksport - TSV Dauelsen 5:4 (2:0). Zur Pause führte der Gastgeber durch die Tore von Mubarak Eedo Badir Badir (2.) und Hakar Ido (33.) mit 2:0. Abdulkadir Das (47.) und erneut Badir Badir (50.) erhöhten auf 4:0. Als Onur Kaya zum 5:0 traf, schien die Partie entschieden, och die Gäste meldeten sich eindrucksvoll zurück. So verkürzten Jonah-Michel Mindermann und Lukas Meinke binnen drei Minuten auf 2:5 für Dauelsen (67., 70.). Stenn Bösche fünf Minuten vor Schluss und erneut Mindermann in der Schlussminute brachten die Gäste gar auf 4:5 heran, doch zu mehr reichte es am Ende nicht.

TSV Achim II - FSV Langwedel-Völkersen II 2:3 (1:1). Der Sieg für die Gäste geht laut Achims Trainer Nusret Kaya unter dem Strich in Ordnung: „Wir fanden über die gesamte Spielzeit nicht so richtig in die Partie. Langwedel hat es da besser gemacht.“ Nach einer halben Stunde gingen die Gäste durch Philip Behrmann in Führung. Fünf Minuten vor der Pause glich Görkem Sahay für Achim aus. Mit dem Pausenpfiff traf Connor Sieker zur erneuten Führung für Langwedel. In der 70. Spielminute war es Abdulla Sihanoglu, der zum 2:2-Ausgleich zulangte, doch fünf Minuten vor dem Ende erzielte Cazim Alimanovic den nicht unverdienten 3:2-Siegtreffer für die Gäste.

MTV Riede II - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 3:0 (1:0). Am Ende des Tages war es für Riedes Trainer Henning Lange „ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“ Zum Matchwinner wurde dabei Mischa Piepke. So traf dieser nach einer Viertelstunde zum 1:0, wobei es bis zum Seitenwechsel blieb. Drei Minuten nach Wiederbeginn und fünf Minuten vor Schluss war es wiederum Piepke mit zwei weiteren Toren, der zum Endstand traf.

TSV Bierden feiert verdientes 3:1

TSV Bierden - TSV Blender 3:1 (0:0). Bierdens Trainer Mirco Kappmeyer war nach dem Abpfiff hochzufrieden: „Der Sieg meine Elf war vor allem aufgrund einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit am Ende absolut verdient.“ Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es zur Pause 0:0, die Treffer fielen erst in Abschnitt zwei. Hanno Stumpf brachte den Gastgeber fünf Minuten nach der Pause in Front, Jannik Sobczak traf in der 57. Spielminute dann zum 2:0 für seine Farben. Nico Schultz nach einer Stunde sorgte dann mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Andy Gefeke per Foulelfmeter zwar zum 1:3 für Blender, danach passierte aber nichts mehr und so meldeten sich die Hausherren eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück.

SV Wahnebergen - SV Holtebüttel 3:0 (1:0). Teuer bezahlt hat am Wochenende der SV Wahnebergen seinen Sieg über den SV Holtebüttel. So verlor der Tabellenprimus seinen Mittelfeldstrategen Til Jordan aufgrund einer schweren Fußverletzung nach 38 Minuten und wird laut Coach Filip „wohl lange ausfallen. Ein ganz herber Verlust für uns!“ Den Gästen bescheinigte der Übungsleiter eine ordentliche Leistung. „Die hatten zwei, drei richtig gute Chancen. Da hat uns unser Keeper Christopher Senff vor Gegentoren bewahrt!“ Früh brachte Christian Dahnelt (5.) die Hausherren in Front, danach war es lange eine ausgeglichene Partie. Erneut Dahnelt (53.) stellte dann auf 2:0, ehe Christian Rother (72.) den Deckel auf die Partie machen konnte. ml