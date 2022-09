Ali Kilinc vom BC Verden Landesmeister in der Altersklasse U13

Nach einem harten Kampf im Viertelfinale freut sich der Verdens Ali Al Salami (links) über seinen Triumph. © Privat

Perfekter Tag für die beiden Boxer vom BC Verden: Während sich Ali Kilinc bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften in Gifhorn den Titel in der Altersklasse U13 sicherte, zog Salih Al Salami bei den Junioren dank einer souveränen Vorstellung ins Halbfinale ein.

Verden – Den Auftakt machte Ali Kilinc, der im 18. Kampf des Tages in den Ring stieg. Die lange Wartezeit überbrückte der Youngster dank der mentalen Unterstützung seiner Trainerin Birgit Gerlach überbrückt, sodass er die Konzentration halten und den Kampf fokussiert angehen konnte. Der Verdener startete in der Schülerklasse U13 im Bantamgewicht bis 52kg. Die Distanz betrug drei Runden von je einer Minute. Kilinc kämpfte vom ersten Moment an mit größter Aufmerksamkeit. „Sein Siegerwillen war ganz deutlich zu spüren. Er hat Danil Felsing vom BV Gifhorn letztlich keine Chance gelassen“, berichtete Gerlach. Sie lobte die deutlich verbesserte Beinarbeit und die genauen Schlagfolgen, die ihr Schützling bereits ab der ersten Runde zeigte. „Ali hat seinen Gegner mit der Führhand unentwegt beschäftigt. Mit seiner starken Rechten hat er zudem harte Treffer nachgelegt.“ In der zweiten Runde habe sich Felsing dann etwas stärker positioniert und auch Treffer landen können. Doch der Verdener hat sich davon nicht beeindrucken lassen Gerlach: „Er hat glänzend gekontert und ist immer wieder mit starken langen Schlägen nach vorne marschiert. Daher ging auch die zweite Runde einstimmig an ihn.“ In der dritten Runde hatten beide Kontrahenten mit ihrer Kondition zu kämpfen. „Bei Ali wurde das durch die nicht mehr so explosive Beinarbeit und die technisch schwächere Schlagtechnik deutlich“, reflektierte Gerlach. Letztlich habe er es aber dennoch geschafft bis an seine Grenze zu gehen, auch seine letzten Kräfte zu mobilisieren. Daher ging auch die dritte Runde an ihn und er sicherte sich verdient den Titel.

Freut sich über den Titel: Verdens Ali Kilinc. © Privat

Im 20. Kampf der Veranstaltung kam Salih Al Salami zum Zuge. Er boxte im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 63kg, was bei den Junioren dem Weltergewicht entspricht. „Bei den U17-Boxern gilt diese Klasse als die mit Abstand am stärksten besetzte Klasse. Sowohl was die Anzahl der Boxer als auch die Leistungsstärke betrifft“, fügte Gerlach erklärend hinzu. Hier stand Al Salami mit Samer Azem vom JC Bushido einem nicht einfach zu konterndem Gegner gegenüber. Das wurde von Beginn an deutlich, da sich beide Kontrahenten nichts schenkten. Zwar konnte Salih laut Gerlach zahlreiche Treffer landen, musste aber auch diverse Schläge einstecken. In der Ringpause gab es daher auch eine deutliche Ansage der Trainerin. In dieser ermahnte sie ihren Schützling, dass er sich nicht auf den unsauberen Boxstil seines Gegners einlassen soll. Vielmehr sollte er konsequent die eigene saubere Technik umsetzen. Mit Erfolg. Denn die zweite Runde ging Salih Al Salami mit einer deutlich verbesserten Doppeldeckung an. Er versuchte Samer Azem über extrem lange Geraden auf Distanz zu halten, um weitere harte Treffer zu vermeiden. „Das hat zwar nicht immer geklappt, doch es war deutlich besser als noch zu Beginn“, so Gerlach. Auch in der dritten Runde habe ihr Schütze diese erfolgreiche Taktik überwiegend weiter durchsetzen können. Sein Gegner habe die Angriffe nur noch vereinzelt erfolgreich gekontert, während Al Salami ihre Vorgaben immer besser umgesetzt habe. „Mit ständig arbeitender Führhand hat er seinen Gegner beschäftigt und ihn ein ums andere Mal an den Seilen gestellt. Das hat zu dauerndem Klammern und Kopfsenken seines Gegners geführt, was aber laut Regelwerk verboten ist. Es war ein hart erkämpfter, aber hochverdienter Sieg für Salih Al Salami“, konstatierte Gerlach. Am kommenden Wochenende trifft ihr Schützling nun im Halbfinale auf einen ebenso schwer zu boxenden Gegner vom BSC Seelze Hannover. nie