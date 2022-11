Alexia Weigandt schlägt viermal zu – TSV Bassen 4:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wieder einmal in Form: Alexia Weigandt erzielte alle Bassener Treffer beim 4:1-Erfolg. © privat

Den erwarteten Sieg eingefahren: Die Fußballerinnen des TSV Bassen feierten in der Bezirksliga ein 4:1 (2:0) über den FC Hansa Schwanewede. Alle vier Treffer für die Grün-Roten erzielte dabei Alexia Weigandt.

Bassen – Gegen die abstiegsbedrohten Gäste ging es gut los, schon in der dritten Minute gelang Weigandt nach Zuspiel von Nina Kobelt das 1:0 mit einem Schuss ins lange Eck. „Wir machten zunächst souverän weiter und besaßen durch Alexia die Chance zu einem weiteren Treffer, aber sie scheiterte freistehend an der Torfrau“, sah Uwe Norden, sportlicher Leiter, eine dominante Okrongli-Elf. In der 44. Minute das 2:0 durch Weigandt, die diesmal ein Zuspiel von Hannah Maruschke verwertete. Hansa war nur einmal gefährlich, aber Torfrau Laura Edert parierte.

Nach dem Wechsel agierte Bassen nicht mehr so konsequent und ließ dem Gast mehr Spielanteile, ohne dass es brenzlig wurde. In der 61. Minute verkürzte Schwanewede jedoch auf 1:2, als Melanie Nodurft einen zu kurzen Rückpass erlief und einschob. Der FC witterte jetzt Morgenluft, aber im Zweifel war Bassens Abwehr Herr der Lage.

Uwe Norden: „Ein Arbeitssieg“

In der 81. Minute eroberte sich Nadine Beglau den Ball von einer Abwehrspielerin, passte auf Weigandt, die zum 3:1 einschoss. Mit dem Schlusspfiff war es erneut die Goalgetterin, die ein Kobelt-Zuspiel zum 4:1 veredelte.

Norden bezeichnete den verdienten Erfolg als „Arbeitssieg, wir haben nicht die Leistung gezeigt wie in den beiden Spielen zuvor. Das ist vor allem damit zu erklären, dass uns gleich zehn Spielerinnen mit Stammplatzpotenzial – der größte Teil davon verletzt – fehlten.“

TSV Bassen: Edert, Weigandt, Werth, Beglau, Gäbelein, Willms, Allert, Kobelt, Lübkemann, Maruschke, Wiesenmüller, Puvogel, Kossan, Laforce.