Alexander Sell verstärkt Handball-Landesligist TV Oyten II

Von: Björn Lakemann

Alexander Sell © Lakemann, Björn

Noch ist der Klassenerhalt für Handball-Landesligist TV Oyten II nicht in trockenen Tüchern. Doch das Team von Übungsleiter Sören Blumenthal freut sich schon jetzt über die frühe Zusage von Alexander Sell für die kommende Saison.

Oyten – Der in Sottrum wohnende 18-Jährige, derzeit im 2. Lehrjahr zum Tischler, kommt aus der A-Jugend des Jugendhandball (JH) Wümme. „Von meinem Engagement beim TVO verspreche ich mir, dass ich mich dort weiterentwickeln und noch dazulernen kann“, so der Rechtshänder. Der Bruder von Maximilian Sell, der in beiden Oytener Herren-Teams aufläuft, soll bei seiner ersten Station im Seniorenbereich vornehmlich körperlich zulegen. Denn für den Youngster haben seine Coaches die Position am Kreis vorgesehen. Zudem soll der Nachwuchshandballer aus dem Kreis Rotenburg auch von der Linksaußenpositionen für Torgefahr sorgen.