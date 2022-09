Etelsens Alexander Ruf bringt den Schlosspark endgültig zum Beben - 3:1

Von: Kai Caspers

Etelsens Luca Bischoff (rechts) ist schneller am Ball als Uphusens Vittorio Zambrano und Robert Littmann (links) und erzielte zwei Treffer beim 3:1-Erfolg. © Hägermann

Während der TSV Etelsen durch einen 3:1-Erfolg im Derby über den TB Uphusen seinen Aufwärtstrend fortsetzte, kassierte der TBU die dritte Niederlage in Folge.

Etelsen – Lange Zeit hatte es nach einem Unentschieden im Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Etelsen und dem TB Uphusen ausgesehen. Doch eine Minute vor dem Ende sorgte Luca Bischoff mit seinem zweiten Treffer für die viel umjubelte Führung der Gastgeber, ehe Alexander-Christian Ruf den Etelser Schlosspark mit seinem Tor zum 3:1 (1:1)-Endstand (90.+3) endgültig zum Beben brachte.

Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Ich denke, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit richtig gut drin waren im Spiel. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen.

Als nur wenig später der Schlusspfiff ertönte, sanken die Spieler des TB Uphusen einfach nur völlig frustriert zu Boden. Auch Christian Ahlers-Ceglarek stand die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Ich denke, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit richtig gut drin waren im Spiel. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen“, verwies der TBU-Trainer insbesondere auf einen Schuss von Burak Yigit (66.), der nur denkbar knapp am Tor vorbeistrich. „Da haben wir definitiv Glück gehabt. Zumal wir zu Beginn der zweiten Hälfte nicht gut im Spiel waren“, musste Etelsens Nils Goerdel eingestehen. „Allerdings hätten wir zur Pause auch führen müssen“, entsprach das 1:1 für Etelsens Trainer nicht den wahren Kräfteverhältnissen auf dem Platz. „Zu Beginn hat uns der TBU mit seiner Dreierkette schon etwas überrascht. Da haben wir schon etwas gebraucht, bis wir im Spiel waren“, so Goerdel. In der 18. Minute waren die Gastgeber in Führung gegangen. Nach einem langen Ball behauptete sich Bastian Reiners gegen Robert Littmann und seinen Pass verwertete Luca Bischoff zum 1:0. In der 30. Minute scheiterte Bischoff am glänzend parierenden TBU-Keeper Benjamin Schimmel und den Nachschuss setzte Micha Langreder knapp neben das Tor. Danach hatte Bastian Reiners den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch sein Heber landete nur auf dem Tornetz. Drei Minuten vor der Pause der Ausgleich, als Jonathan Bondombe-Simba nach einer Ecke von Justin Schmidt völlig unbedrängt per Kopfball erfolgreich war – 1:1.

Gekonnt lässt Etelsens Micha Langreder Uphusens Justin Schmidt (19) ins Leere laufen. © Hägermann

„Ich wusste, dass wir hinten raus mehr zu bieten haben. Da haben wir auch guten Fußball gespielt. Daher geht der Sieg für mich auch in Ordnung.

Luca Bischoff trifft doppelt

In der zweiten Hälfte blieben Torchancen auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Da ihm die Probleme seiner Mannschaft nicht verborgen geblieben sind, reagierte Goerdel mit einigen Umstellungen und Wechseln. Für ihn letztlich auch entscheidend für den späteren Sieg. „Die Bank hat heute das Spiel für uns gewonnen“, lobte der Etelser Trainer. Zwar galt es zunächst noch die Schrecksekunde beim Schuss von Yigit zu überstehen, doch gerade in der Schlussphase hatten die Gastgeber deutlich mehr zuzusetzen. Hatte Luca Bischoff zunächst noch zweimal (83./85.) die Führung verpasst, war er in der 89. Minute doch zur Stelle. Nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Alexander Ruf traf er volley aus der Drehung zum 2:1. „Ich wusste, dass wir hinten raus mehr zu bieten haben. Da haben wir auch guten Fußball gespielt. Daher geht der Sieg für mich auch in Ordnung“, bilanzierte Nils Goerdel. In der Nachspielzeit beseitigte dann Ruf die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. Nach einem Einwurf des TBU erkämpfte er sich das Leder und leitete den Konter über Bastian Reiners ein. Dessen Pass vollendete er gekonnt zum 3:1-Endstand.